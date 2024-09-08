Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин

С открытием новой развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе завершается программа обновления развязок на выездных магистралях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Наряду с финальной развязкой была также введена в эксплуатацию транспортная связь между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

Работы по реконструкции развязок стартовали в 2012 году. За это время было модернизировано 22 развязки различного масштаба, и все это проходило при бесперебойном движении транспорта. Градоначальник отметил, что в результате этих мероприятий средняя скорость движения по МКАД увеличилась на 19%, однако усилия по повышению пропускной способности дороги будут продолжаться.

На перекрестке МКАД и Алтуфьевского шоссе было возведено более 5 километров дорог, а также построены новый мост и съезды. По данным мэрии, открытие новой развязки должно повысить пропускную способность как кольцевой дороги, так и шоссе, а также сократит объем трафика на соседних улицах на 9%. В результате, улучшения коснутся около 550 тысяч жителей города.

Что касается новой дорожной артерии, соединяющей два шоссе, её длина составляет приблизительно один километр, а ширина — шесть полос. Это должно существенно сократить время в пути между близлежащими районами. Кроме того, в Москве запланирована еще одна реформа транспортной инфраструктуры, которая стартует 14 сентября. С этого дня в городе появятся выделенные полосы, общая протяженность которых составит около 9 километров.