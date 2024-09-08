По данным источника, цена на новый чип от Qualcomm будет начинаться от 240 долларов

Qualcomm собирается сделать официальный анонс Snapdragon 8 Gen 4 в октябре, и это событие станет первым, когда компания представит SoC для смартфонов с собственными процессорными ядрами Oryon. Однако, наличие этих кастомизированных ядер может стать причиной повышения цены чипсета по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Один информатор сообщил, что Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить на 20 процентов больше.

По информации Ice Universe, цена Snapdragon 8 Gen 4 составит 240 долларов, что соответствует уровню стоимости смартфонов начального сегмента с хорошими характеристиками. Ранее отмечалось, что стоимость Snapdragon 8 Gen 3 была 200 долларов, что подтверждает предположение информатора. Однако Ice Universe не уточнил, относится ли указанная цена к версии Snapdragon 8 Gen 4 только с Wi-Fi или включает модем 5G.

Для тех, кто забыл, утекшие спецификации подразумевают наличие двух версий нового SoC Qualcomm — «SM8750» и «SM8750P». Позднее выяснилось, что SM8750P не будет включать базовый модем, что указывает на то, что он будет использоваться исключительно в флагманских планшетах с Wi-Fi. Неизвестно, будет ли Qualcomm взимать дополнительную плату за встроенный модем Snapdragon X80 5G или цена уже включает его.

Стоит отметить, что установить точную цену на Snapdragon 8 Gen 4 сложно из-за различных факторов. Qualcomm не будет обращаться с партнерами одинаково и, скорее всего, заключила разные сделки с каждой из компаний. К таким крупным игрокам, как Samsung, могут быть применены более гибкие условия ценообразования, поскольку компания ежегодно запускает миллионы своих флагманских моделей, что способствует росту продаж для Qualcomm.

В то же время, компании вроде Xiaomi, вероятно, получают менее выгодные условия. В целом, к слухам о цене Snapdragon 8 Gen 4 стоит подходить с осторожностью, ожидая более конкретной информации позднее. Не следует забывать, что переход Qualcomm на 3-нм техпроцесс TSMC второго поколения и использование собственных ядер Oryon значительно повлияют на стоимость.