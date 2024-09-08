В компании сообщают, что несмотря на некоторые трудности, программа расширения в США проходит по плану

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. достигла значительного этапа в своем расширении на территории США. Недавнее тестовое производство на новом заводе в Аризоне продемонстрировало результаты, сопоставимые с показателями её действующих фабрик на Тайване. Это является существенным прогрессом для амбициозного американского проекта производителя полупроводников, который сталкивался с задержками и вопросами о возможности достичь такой же эффективности, как на тайваньских предприятиях.

Завод в Аризоне начал работать над производством пластин в апреле, применяя современную 4-нм технологию. С достижением уровня производства, аналогичного тому, что наблюдается на его заводах в Тайнане, TSMC должна иметь возможность поддерживать свои цели по валовой прибыли на уровне 53 процентов или выше. Компания рискует многим, осуществляя свои операции в Соединённых Штатах. TSMC намерена вложить 65 миллиардов долларов в возведение трех предприятий в Аризоне. В то же время правительство Соединённых Штатов делает существенный вклад в виде займов и грантов. TSMC рассчитывает получить до 6,6 миллиардов долларов в качестве грантов и 5 миллиардов в виде займов для своего аризонского проекта.

Первая фабрика TSMC в Аризоне планирует начать работу в первой половине 2025 года. Вторая фабрика, запланированная на 2028 год, будет заниматься производством чипов с использованием передовой 2-нм технологии, включая транзисторы нового поколения, наряду с 3-нм техпроцессом. Третья фабрика сосредоточится на 2-нм и более совершенных технологиях, с ожиданием начала производства к концу десятилетия.

Изначальная задумка предполагала, что первый завод начнет функционировать на полную мощность в текущем году, однако сроки были отсрочены из-за ряда проблем с кадрами. К таким проблемам относятся сложности в наборе квалифицированных рабочих на местах, культурные разногласия между тайваньским руководством TSMC и американскими сотрудниками, а также нехватка опытных строительных специалистов, что замедлило строительные процессы. Эти задержки вызвали опасения по поводу возможности TSMC поддерживать эффективность своих операций в США на уровне её заводов на Тайване.

Тем не менее, недавние успехи в опытном производстве несколько развеяли эти опасения. TSMC подтвердила, что проект в Аризоне продвигается в соответствии с планом, хотя компания не раскрыла точные данные о темпах производства.