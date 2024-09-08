Данная модель будет иметь уникальные функции, основанные на искусственном интеллекте





На проходящей выставке IFA 2024 многие ведущие компании представляют свои ключевые продукты и делают захватывающие анонсы. Среди них и бренд HONOR, ранее являвшаяся дочерней компанией Huawei. Однако на этот раз фирма не продемонстрировала новые традиционные мобильные устройства. Вместо этого HONOR анонсировала свой ноутбук с искусственным интеллектом HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, а также презентовала ряд впечатляющих ИИ-функций, по типу виртуального помощника и системы выявления фейков.

Обновленная версия MagicBook Art 14 теперь основана на чипах Snapdragon. Прежде данная линейка имела только чипы Intel. Она выделяется благодаря своим возможностям в области искусственного интеллекта и новым функциям на этой платформе. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon работает на чипе Snapdragon X Elite, сохраняя легкий и стильный дизайн. Этот ноутбук весит всего 1 кг и имеет толщину чуть более 1 см. Он оснащен 14,6-дюймовым сенсорным экраном HONOR FullView с разрешением 3.1K и соотношением экрана к корпусу 97%.







Бренд использует ИИ для улучшения производительности приложений. Технология Hotspot Library улучшает скорость открытия приложений X86 на Snapdragon до 16%. HONOR MagicRing должна обеспечить связь между устройствами, позволяя пользователям управлять несколькими аппаратами благодаря одному комплекту клавиатуры и мыши.

MagicRing дает возможность пользователям подключаться к определенным приложениям с разных устройств. Например, компания Honor заявляет, что владелец HONOR MagicPad 2 может использовать функцию Cocreator, аналогичную Windows Paint, для рисования при помощи Magic Pencil. Аналогичным образом, функция AI Eraser из HONOR Magic V3 может быть использована на HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon.

Современные виртуальные помощники стали ярким отражением эпохи искусственного интеллекта. Honor стремится не отставать, создавая HONOR AI Agent, который способен воспринимать запросы и намерения пользователей на естественном языке. Эта технология также может запоминать привычки пользователей и особенности окружающей среды, что помогает оптимизировать процесс принятия решений, например, упрощая отписку от ненужных сервисов через голосовые команды. HONOR AI Agent будет представлен с серией HONOR Magic7, сначала в Китае, а затем и в других странах.

В контексте авторского права и подделок искусственный интеллект также становится вызовом. Компании, такие как Google, активно борются с подобным контентом. HONOR разработала уникальную технологию глубокого обнаружения подделок с использованием ИИ, которая анализирует различные параметры для выявления измененного мультимедийного контента. Вскоре этот инструмент, вероятно, будет представлен в серии HONOR Magic7.