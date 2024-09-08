Данная опция должна улучшить игровой процесс в динамических соревновательных проектах, снизив время задержки для геймеров

AMD анонсировала свою обновленную технологию против задержек Radeon Anti-Lag 2, которая теперь доступна для разработчиков игр через платформу GPUOpen. Эта новая версия снижает задержки в видеоиграх, позволяя геймерам реагировать быстрее благодаря оптимизации обработки игровых данных. В своем сообщении в соцсети X компания подчеркнула, что Anti-Lag 2 еще более эффективно уменьшает задержку, улучшая общую игровую динамику для соревновательных игроков.

Эта опция размещена на GPUOpen, платформе, предлагающей инструменты и ресурсы с открытым исходным кодом, предназначенными для разработчиков игр. Пакет Anti-Lag 2 SDK включает в себя необходимые инструменты, библиотеки и документацию, что позволяет разработчикам без труда интегрировать технологию Anti-Lag 2 в свои проекты, что, в свою очередь, способствует снижению задержки и улучшению игрового процесса.

Для достижения успеха в конкурентных и динамичных играх необходима быстрая реакция, поэтому снижение задержки может значительно улучшить игровой процесс. Anti-Lag 1, выпущенный в 2019 году, стал решением для уменьшения задержки на несколько миллисекунд. В мае 2024 года пользователи смогли ознакомиться с предварительной версией Anti-Lag 2 для Counter-Strike 2, которая обещала еще большее сокращение времени отклика. Этот инструмент позволит интегрировать новую технологию в игры, перемещая обработку задержек с драйвера графического процессора на уровень игровой логики. Обычно разработчики не могут контролировать задержку ввода с периферийных устройств и задержку на дисплее. Однако, благодаря внедрению Anti-Lag 2 в процесс игры, до момента, когда игра обрабатывает пользовательский ввод, возможно еще большее уменьшение задержки.

Anti-Lag 1 функционировал исключительно на уровне драйвера, определяя задержку обработки графических команд игры и управляя обменом данных между ЦП и ГП. Это позволяло избежать значительного опережения кадров, генерируемых процессором, по сравнению с графическим процессором, что помогало снизить задержку отображения изображений. Вместе с возможностями предыдущей версии, Anti-Lag 2 теперь способен оптимизировать внутреннюю обработку, устанавливая минимальную задержку перед запросом игровых данных. AMD пояснила и описала последовательность действий по интеграции Radeon Anti-Lag 2 в игровые проекты, чтобы упростить внедрения своей технологии.