Также сообщается, что войска подошли вплотную к населённому пункту Горняк.

Приходит информация о продвижении российских сил в районе города Украинск, расположенного на западе Донецкой Народной Республики. Согласно актуальным сводкам, Вооруженные силы России наносят удары по ВСУ с нескольких направлений, что не позволяет украинским войскам сосредоточить защиту на одной лишь части города.

Также приходят сообщения о столкновениях на юге и востоке Украинска. Российские подразделения продолжают оказывать давление на украинские части на северных окраинах города. Ранее уже сообщалось о том, что Вооруженные силы России вплотную подошли к еще одному населенному пункту в этом секторе — город Горняк, который находится южнее Украинска. Продвижение к Горняку осуществляется как с северного направления, так и с юго-востока, от ранее взятой под контроль Красногоровки. Контроль над Горняком существенно помогает изолировать оставшиеся подразделения украинских сил, которые пытаются вырваться из образующегося окружения, где находится населенный пункт Невельское на востоке.

Успехи в Украинске и выход к Горняку, наряду с образованием кольца окружения для бывшего гарнизона ВСУ Невельского, представляют собой яркое доказательство того, что Вооруженные силы России объединили наступления на Кураховском и Покровском направлениях специальной операции. Это значительно усложняет маневренные возможности киевских частей и его способность к перегруппировке.