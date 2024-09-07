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Zelikman
В августе в Россию было ввезено самое большое количество машин за последние 12 лет
Всего было импортировано порядка 89 тысяч автомобилей. Это рекордные значения с 2012 года

  В августе 2024 года в Российскую Федерацию были ввезены 89 тысяч новых автомобилей из-за границы. По данным агентства «Автостат», это является наивысшим показателем за последние 12 лет, превзойдя прошлый рекорд, установленный в 2012 году. Наибольшим спросом среди импортируемых автомобилей пользовался кроссовер Geely Monjaro — самый дорогой внедорожник данной марки.

  Эксперты отмечают, что в начале весны объемы ввоза автомобилей в Россию резко сократились из-за изменений в методике расчета пошлин на машины из государств ЕАЭС. Тем не менее, с течением времени объемы импорта начали восстанавливаться. Рекордный уровень поставок в августе был зафиксирован на фоне ожиданий значительного увеличения утилизационного сбора, который намечен на октябрь.

  Основную долю в августовском импорте составили кроссоверы из Китая. В частности, к Geely Monjaro, который стал победителем премии «Новинка года Авто.ру» в январе, добавились Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и седан Geely Emgrand, которые активно ввозились в страну.

  С начала текущего года в Россию было ввезено 578,8 тысяч новых автомобилей, что на 52,6% превышает аналогичный показатель за тот же период 2023 года.

  Продажи новых транспортных средств на российском авторынке в августе также достигли рекордных цифр. В крайний месяц лета в нашей стране по разным оценкам было реализовано от 152 до 155 тысяч автомобилей, что является лучшим результатом для августа с 2015 года. Эксперты рынка предполагают, что в сентябре также продолжится рост продаж.

#россия #автомобили #транспорт #рынок
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