При этом его потребление составляет всего около 50 Вт в нагрузке

Недавно протестированный процессор AMD Ryzen 5 7600X3D поступил в продажу лишь у нескольких ритейлеров, таких как Microcenter в США и Mindfactory в Германии. Эта практика является характерной для AMD с некоторыми их моделями, включая Ryzen 5600X3D и Ryzen 7500F. Анализ производительности Ryzen 7600X3D был проведён на немецком портале PC Games Hardware, который раскрыл его потенциал как процессора среднего класса.

На сайте был осуществлён комплексный тест, сравнивающий Ryzen 7600X3D с множеством CPU от AMD и Intel в играх и производительных приложениях. Хотя в целом процессор не демонстрирует впечатляющих результатов, его игровые характеристики показывают равенство с высокопроизводительными линейками AMD как X3D, так и не-X3D. В тестах Ryzen 7600X3D сравним с Intel Core i5 13600K/14600K и обходит новинки Ryzen 9600X и 9700X.

Он проходил тестирование в девяти играх, включая такие новинки, как Baldur’s Gate 3 и F1 2024, а также популярные проекты, такие как Cyberpunk 2077 и Starfield. В большинстве случаев 7600X3D входит в пятёрку лучших, но в среднем занимает 9-е место, уступая 13600K и 14600K. Среди процессоров AMD только Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D смогли превзойти его.

Что касается других процессоров, Ryzen 7600XD демонстрирует выдающиеся результаты, обгоняя более дорогой Ryzen 9 7900X3D на 4% и 5800X3D на базе Zen 3 на 7%. Примечательно, что процессоры среднего уровня Zen 5 не смогли превзойти 7600X3D. Ryzen 9600X на впечатляющих 14% медленнее, хотя его цена всего на 20 долларов ниже.

Из-за ограниченной доступности процессор 7600X3D не будет доступен для покупки во многих странах мира. Тем не менее, его цена в 300 долларов не является оптимальной с точки зрения соотношения цены и производительности, ведь такие модели, как Core i5 14600K и 13600K, обеспечивают лучшую игровую производительность и опережают его по эффективности. К тому же, возможности разгона 7600X3D также имеют серьезные ограничения.

Тем не менее, этот процессор демонстрирует отличную энергоэффективность с потребляемой мощностью всего 48–55 Вт под нагрузкой и обеспечивает наивысший показатель FPS на ватт в своем сегменте. Ryzen 7600X3D выглядит как приличный 6-ядерный 12-потоковый вариант для игровых задач, но не может соперничать с другими процессорами среднего класса из-за значительно сниженной тактовой частоты.