Электровэн получит 102-сильный мотор и запас хода в 300 километров на одном заряде

Совместное предприятие компаний SAIC и GM объявило о ценах на новое поколение компактного фургона Wuling Hongguang в Китае. Новый автомобиль представляется как электромобиль, но в дальнейшем будут доступны версии с традиционным двигателем и электрическим. Предзаказы на электромобиль открыты в двух комплектациях по ценам 69,8 и 72,8 тысячи юаней, что соответствует примерно 872,8 и 910,3 тысячи рублей. Это сопоставимо со стоимостью средней комплектации Lada Granta.

Габариты Wuling Hongguang EV составляют 4515 мм в длину, 1725 мм в ширину и 1790 мм в высоту, с расстоянием между осями 2850 мм. Данные размеры обеспечили возможность установки в салоне трех рядов сидений по два места в каждом, хотя базовая версия будет иметь стандартную конфигурацию на пять мест. При складывании всех кресел, для которых предусмотрена такая возможность, объём багажного пространства достигает внушительных 2,8 кубометра.

Интерьер самой бюджетной версии электровэна воспринимается довольно просто, хотя за дополнительную плату есть возможность установить медиасистему с 8-дюймовым экраном. Также водительская подушка безопасности предлагается как опция. Электрокар будет оснащен одним электромотором мощностью 102 лошадиные силы и максимальным крутящим моментом 180 Нм, работающим в сочетании с литий-железо-фосфатной батареей емкостью 32,6 кВт ч. С таким двигателем вэн способен развивать скорость до 135 км/ч. Официальный запас хода составляет 300 километров, а время зарядки аккумулятора будет варьироваться от 30 минут до 9,8 часа в зависимости от источника питания.

В августе стало известно, что Hongguang EV получил сертификаты для других типов силовых установок, что потенциально может снизить его стоимость. В частности, ожидается появление гибридной версии, основанной на 99-сильном двигателе внутреннего сгорания.