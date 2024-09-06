Также устройством ThinkBook Auto Twist AI можно будет управлять через голосовые команды

Сегодня Lenovo был представлен концептуальный ноутбук ThinkBook Auto Twist AI. Основная особенность этого устройства заключается в его способности автоматически поворачиваться, отслеживая ваше лицо, и реагировать на голосовые команды.

13,3-дюймовый экран концептуального ThinkBook Auto Twist AI способен не только поворачиваться, но и выполнять «танцевальные» движения. Согласно заявлению Lenovo, моторизованный шарнир позволяет экрану самостоятельно вращаться в сторону любого зрителя. Секрет заключается в использовании искусственного интеллекта и 5-мегапиксельной фронтальной камеры, встроенной в ноутбук. Это означает, что если вы находитесь в пределах видимости, устройство сможет следовать за вами, что будет весьма полезно во время видеозвонков. Оно может вращаться на 180 градусов по вертикали и на 270 градусов по горизонтали, достигая скорости 30 и 20 градусов в секунду соответственно.

Lenovo представила еще одну особенность в своем концептуальном ноутбуке с искусственным интеллектом Auto Twist. Теперь можно управлять экраном устройства, используя только голосовые команды. Например, можно сказать: “Привет, Twist, открой ноутбук”, и он выполнит вашу просьбу. Можно даже дать ему команду перейти в режим планшета или закрыться.

Дополнительно, концептуальный ноутбук Auto Twist способен самостоятельно выключаться, если вы оставите его на длительное время без внимания. Однако, как и у любого гаджета с движущимися частями, вопрос длительности эксплуатации остается открытым. Lenovo предполагает, что срок службы Auto Twist составит 20 000 операций. Вместе с тем, пока не раскрыты технические характеристики или дата выхода этого необычного устройства на рынок.



