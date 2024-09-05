В связи с рядом неудач в последние годы, компания планирует провести реструктуризацию и закрыть два своих завода в Германии

Volkswagen имеет всего один или два года для реструктуризации в текущих экономических условиях, чтобы спасти свой бренд. Такую информацию, как сообщает Reuters, озвучил финансовый директор компании Арно Антлиц на встрече с работниками в штаб-квартире в Вольфсбурге. Обсуждение возможного закрытия некоторых заводов в Германии продолжается, но профсоюз уже угрожает организовать забастовку.

Антлиц отметил, что европейский автопром так и не восстановился после коронавирусной пандемии. Уровень продаж не вернулся к прежним значениям, и Volkswagen испытывает нехватку спроса порядка 500 тысяч автомобилей в год. Это соответствует производственным мощностям двух заводов, которые VW планирует закрыть в Германии. Также значительное влияние на финансовые результаты компании оказывает снижение продаж в Китае, где Volkswagen уступает местным производителям.

По мнению агентства, ещё одним фактором, оказавшим влияние на рынок, стало завершение в конце прошлого года государственных субсидий на покупку электромобилей. В Германии продажи электрических автомобилей упали почти на 40%, и сейчас власти страны рассматривают возможность возобновления субсидий в той или иной форме. Как сообщает Reuters, они могут быть реализованы в виде налоговых вычетов.

Руководство профсоюза начинает рассматривать возможность забастовок как средство давления на руководство компании, чтобы предотвратить закрытие заводов. В свою очередь, генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюме подчеркнул, что сокращение нескольких рабочих мест сейчас может помочь избежать серьезных последствий в будущем.

Впервые о намерениях Volkswagen закрыть некоторые немецкие производственные площадки для снижения операционных затрат стало известно несколько дней назад. Тогда топ-менеджеры компании подчёркивали, что строгие меры могут затронуть не только бренд Volkswagen, но и другие марки, входящие в состав VW AG.