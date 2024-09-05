Таким образом российская армия усилила свои позиции на данном направлении

Поступили сведения о том, что подразделения России завершили процесс установления контроля над Клещеевскими высотами. Эти возвышенности расположены между посёлком Клещеевка, которое было взято под контроль ранее, и каналом Северский Донец-Донбасс.

Ранее украинская армия предпринимала попытки использовать данные высоты, чтобы вернуть контроль над Артёмовском во время контрнаступления в прошлом году. Однако в итоге российские войска провели контратаку, и после длительных боёв украинские силы не только утратили Клещеевку, но и контроль над вышеупомянутыми высотами. Части Вооруженных сил Украины оказались вынуждены отступать на правый берег канала Северский Донец-Донбасс на юго-запад от Ивановского (Красного), и это отступление также сопровождалось потерями.

В случае дальнейшего развития успешных действий российские войска смогут наступать в обход Часов Яра, где за последние несколько дней наблюдается стабильное продвижение российских подразделений. Обход Часов Яра при равновесии сил на высотах в этом районе создаст дополнительное давление на Вооружённые силы Украины в Константиновке. Этот город расположен значительно ниже по сравнению с Часов Яром и местностью Клещеевских высот, что усиливает уязвимость украинских войск.