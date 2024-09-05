Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Acer анонсировала новую линейку настольных ПК Predator Orion 7000
Комплектоваться компьютеры будут процессорами Intel Arrow Lake Core Ultra 200 и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090

  Компания Acer недавно представила свою последнюю модель настольного игрового компьютера — Predator Orion 7000, обозначенный как PO7-660. Этот ПК будет работать на недавно анонсированных настольных процессорах Intel Arrow Lake Core Ultra 200. Система будет ориентирована на геймеров и энтузиастов, предлагая мощные конфигурации как среднего, так и высокого уровня для достижения максимальных графических настроек современных игр при высокой частоте кадров.

  Новый настольный ПК обеспечит производительность следующего поколения, включая поддержку искусственного интеллекта. Оснащение включает один из мощных процессоров Arrow Lake S Core Ultra 200 в комбинации с топовым графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090. В системе будет реализована масштабируемая технология DLSS на базе искусственного интеллекта, что значительно увеличит производительность без потери качества изображения.

  Для эффективного охлаждения процессора предусмотрен водяной кулер Predator CycloneX 360 AIO и вентиляторы ARGB с высоким давлением. Кулер обладает RGB-подсветкой, а в корпусе установлены несколько вентиляторов ARGB, обеспечивающих хороший поток воздуха. Корпус выполнен в формате средней башни, позволяя устанавливать графический процессор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, с возможностью монтажа накопителей в нижней части.

  Компьютер предлагается в вариантах с оперативной памятью 32/16 ГБ DDR5 5600 МГц RGB, 32/16 ГБ DDR5 6000 МГц RGB и 128 ГБ DDR5 RAM. В плане хранения, система предоставляет выбор между жестким диском до 4 ТБ или твердотельным накопителем PCI-E M.2 NVMe SSD объемом 6 ТБ для быстрой загрузки и передачи данных.

  На передней панели расположены несколько USB-портов 3.2 поколения с пропускной способностью 5 Гбит/с, включая 3 порта Type A и 1 Type C. На задней стороне находятся дополнительные USB 2.0 и 3.2 Gen 2 порты, для периферийных устройств, а также порт Thunderbolt 4, аудиоразъем и LAN-порт для проводного подключения к интернету. Кроме того, компьютер комплектуется адаптером WiFi 7 и поддерживает Bluetooth 5.4.

  Acer будет поставлять Predator Orion 7000 вместе с проводной клавиатурой и мышью. Цены и дата выхода еще не объявлены, но предположительно компьютер будет доступен после запуска процессоров Intel Arrow Lake в октябре.

#intel #nvidia #видеокарты #процессоры #rtx #компьютеры
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
4
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Huawei опубликовала название своего смартфона с тройным складыванием
+
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Первая в мире оперативная память DDR5-9200 стандарта CUDIMM выпущена компанией V-color
+
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
6

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
10
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
49
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
23
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
14
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
3

Сейчас обсуждают

A_K_
14:48
Действительно, раньше звонили по 3 раза в день, а сейчас просто каждый день.
Последствия уничтожения энергосистемы Украины: россиянам стало поступать в 3 раза меньше звонков от мошенников
Антон Малаки
14:47
за это добавим к цене 300 $
Nvidia обновила свой брендинг для графических карт GeForce RTX
БелПатриот
14:43
Сколько денег идет в ж_у на военку. Жесть.
ВС Германии приняли на вооружение первый ЗРК IRIS-T SLM
Vetali
14:35
Советую ознакомиться с картой.
Белорусское ПВО перехватило ряд неопознанных беспилотников, пересекших госграницу республики
Asker 013
14:34
Вы правы- холодные это плохо ...а прохладные приятно
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Артём Николаев
14:28
Холодные стены - привет конденсат и плесень.
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Сергей Яковлев
14:28
А что же ты не пишешь про провалы Сони, а? В очередной раз убеждаюсь что автор - чорт
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
Александр Столяров
14:26
В смысле давно не используется? В 10х годах в школы поставляли такие треугольники от вкуснотеево
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
OgoGoLog
14:25
Металлические шарики производимые сейчас в РФ имеют уши из СССР. РФ должно производить свои металлические шарики без разработок СССР, а ещё они должны бить более шарообразными, чем шарики из СССР. "То...
ОАК построит для ГТЛК почти 240 пассажирских самолётов SJ-100, Ту-214 и Ил-114-300
RandomXP
14:19
Если нужна приставка для игр на будущее, я бы немного подождал бы до PS5pro Судя по всему - годный агрегат выйдет. По стоимости игр/комп железа. Это все не имеет значение, если деньги у Вас есть. А е...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем