Комплектоваться компьютеры будут процессорами Intel Arrow Lake Core Ultra 200 и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090

Компания Acer недавно представила свою последнюю модель настольного игрового компьютера — Predator Orion 7000, обозначенный как PO7-660. Этот ПК будет работать на недавно анонсированных настольных процессорах Intel Arrow Lake Core Ultra 200. Система будет ориентирована на геймеров и энтузиастов, предлагая мощные конфигурации как среднего, так и высокого уровня для достижения максимальных графических настроек современных игр при высокой частоте кадров.

Новый настольный ПК обеспечит производительность следующего поколения, включая поддержку искусственного интеллекта. Оснащение включает один из мощных процессоров Arrow Lake S Core Ultra 200 в комбинации с топовым графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090. В системе будет реализована масштабируемая технология DLSS на базе искусственного интеллекта, что значительно увеличит производительность без потери качества изображения.

Для эффективного охлаждения процессора предусмотрен водяной кулер Predator CycloneX 360 AIO и вентиляторы ARGB с высоким давлением. Кулер обладает RGB-подсветкой, а в корпусе установлены несколько вентиляторов ARGB, обеспечивающих хороший поток воздуха. Корпус выполнен в формате средней башни, позволяя устанавливать графический процессор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, с возможностью монтажа накопителей в нижней части.

Компьютер предлагается в вариантах с оперативной памятью 32/16 ГБ DDR5 5600 МГц RGB, 32/16 ГБ DDR5 6000 МГц RGB и 128 ГБ DDR5 RAM. В плане хранения, система предоставляет выбор между жестким диском до 4 ТБ или твердотельным накопителем PCI-E M.2 NVMe SSD объемом 6 ТБ для быстрой загрузки и передачи данных.

На передней панели расположены несколько USB-портов 3.2 поколения с пропускной способностью 5 Гбит/с, включая 3 порта Type A и 1 Type C. На задней стороне находятся дополнительные USB 2.0 и 3.2 Gen 2 порты, для периферийных устройств, а также порт Thunderbolt 4, аудиоразъем и LAN-порт для проводного подключения к интернету. Кроме того, компьютер комплектуется адаптером WiFi 7 и поддерживает Bluetooth 5.4.

Acer будет поставлять Predator Orion 7000 вместе с проводной клавиатурой и мышью. Цены и дата выхода еще не объявлены, но предположительно компьютер будет доступен после запуска процессоров Intel Arrow Lake в октябре.