По словам источника, RTX 5090 будет потреблять 550 Вт, а потребление RTX 5080 составит 350 Вт

Недавно появилась информация о том, что новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" могут потреблять до 600 Вт, а также высказывались опасения о возможной задержке их выпуска. Однако источник Benchlife сообщает другие сведения, утверждая, что разработка проекта будет завершена в текущем месяце.

Ранее существовал проект модуля охлаждения NVIDIA на 400 Вт, но в настоящее время он отменен или приостановлен. Что касается 600-ваттного модуля, его создание никогда не прекращалось. Производитель также подтвердил, что в данный момент NVIDIA работает над пятью конструкциями видеокарт GeForce RTX. Вероятно, показатели 400 Вт и 600 Вт являются пределами по рассеиванию тепла. По сути, потребление для GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 составляет 550 Вт и 350 Вт соответственно. Если это действительно так, то NVIDIA GeForce RTX 5090 будет иметь потребление энергии на 100 Вт больше по сравнению с RTX 4090, а RTX 5080 — на 30 Вт выше, чем RTX 4080. Эти цифры выглядят чуть более обоснованными, чем ранее озвученные данные, но всё равно целевой показатель мощности не обязательно будет равняться реальному потреблению энергии этих видеокарт.

Если не возникнут неожиданные ситуации, официальный анонс графических процессоров Blackwell GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 намечен на сентябрь. Согласно информации от инсайдера, в ближайшее время можно ожидать дополнительные данные в Интернете. Также упоминается, что NVIDIA разработает версии "D" для обеих видеокарт: GeForce RTX 5090D и GeForce RTX 5080D.

Ранее компания NVIDIA представила RTX 4090D исключительно для китайского рынка, чтобы соответствовать требованиям экспорта. На этот раз обе видеокарты будут доступны в версии "D", что подразумевает значительный прирост производительности по сравнению с предшествующими моделями. Кроме того, Expreview сообщает, что NVIDIA GeForce RTX 5090D появится на рынке Китая в конце января после официального объявления на выставке CES 2025.

Если завершение разработки действительно состоится в этом месяце, то можно ожидать какие-то анонсы в ближайшие недели, например, тизеры специального мероприятия GeForce. Если этого не произойдет, то, вероятно, придется ждать новостей о 2025 году.