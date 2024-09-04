На это повлияли проблемы с платёжной системой, увеличение сроков поставок и возросший спрос на китайские автомобили

С августа прошлого года средняя цена запасных частей для автомобилей китайского производства из так называемой страховой корзины выросла на 45%. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации, ссылаясь на свои расчеты. Больше всего подорожали кузовные детали.

В страховую корзину входят те запчасти, которые чаще всего повреждаются в ДТП и могут потребовать замены. Так, средняя стоимость переднего бампера для автомобилей из Китайской Народной Республики увеличилась с 20,3 тысячи до 34,8 тысячи рублей. Цены на передние двери также в значительной мере возросли: левая дверь подорожала с 64,6 до 106,5 тысячи рублей, а правая — с 63,9 до 110,5 тысячи рублей. Кроме того, капот автомобиля стал стоить в среднем от 52,4 до 85 тысяч рублей, что также свидетельствует о значительном увеличении цен на запчасти.

Цены на автомобили и их комплектующие, такие как фары, решётки радиатора, подушки безопасности, колёсные диски и задние кузовные детали, поднялись в диапазоне от 30% до 45%. В то же время, элементы остекления и фонари увеличились в цене в меньшей степени. По информации агентства, самое дорогое из этих изделий — заднее крыло, стоимость которого превышает 151 тысячу рублей.

Летом дилеры предупреждали о потенциальных сбоях в поставках автозапчастей из Китая, которые могли быть вызваны блокировкой международных платежей. При этом на протяжении всего года сообщалось о длительных сроках ожидания поставок, которые составляли несколько месяцев.