На борту устройства находятся передовые чипы от Nvidia и Intel





Компания ASUS сообщила о внедрении ИИ-ускорителя NVIDIA H200 в свой последний ИИ-сервер ESC N8-E11, который предлагает значительную вычислительную мощность, ориентированную на задачи искусственного интеллекта.

ASUS продолжает развивать свой широкий спектр серверов для ИИ с представлением своей новейшей модели, обладающей процессором NVIDIA Hopper H200 Prowess. В пресс-релизе компания ASUS анонсировала новое пополнение в своей передовой линейке серверов ASUS AI — ESC N8-E11, который оснащен мощной платформой NVIDIA HGX H200. Этот высокопроизводительный сервер стал первым в своей категории, демонстрируя впечатляющие показатели, надежность и высокую востребованность. ASUS быстро устанавила крепкие и выгодные партнерские отношения с ведущими организациями, стремящимися к самым эффективным решениям в области искусственного интеллекта.

Поставки ESC N8-E11 с использованием NVIDIA HGX H200 запланированы на начало четвертого квартала 2024 года. ASUS активно поддерживает своих клиентов, способствуя разработке решений по охлаждению для оптимизации общего показателя PUE, что обеспечивает высокую эффективность и производительность каждого блока ESC N8-E11.





ASUS ESC N8-E11, построенный на архитектуре NVIDIA HGX, оснащен парой масштабируемых процессоров Intel Xeon 5-го поколения и восемью графическими процессорами NVIDIA H200 Tensor Core. Он поддерживает более 10 слотов PCI Express (PCIe), 32 модуля DIMM, 10 NVMe и два порта 10G LAN, что обеспечивает отличную гибкость и возможность расширения для различных вычислительных задач.

ESC N8-E11 был специально создан с усовершенствованным механизмом связи GPU-GPU при помощи технологии NVLink. Эта уникальная конфигурация один-GPU-один-NIC обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для задач, требующих значительных объемов данных, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления.

Благодаря своим выдающимся характеристикам, ESC N8-E11 представляет собой идеальный выбор для развития ИИ-технологий в бизнесе, позволяя организациям раскрыть весь потенциал искусственного интеллекта и преобразовать свои операционные процессы.