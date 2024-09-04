Компания подготавливает свои мощности к обновлению линейки данных машин

На официальном веб-сайте марки Lada был опубликован обновлённый список цен на модельный ряд Niva Legend. Стоимость и комплектации остались прежними, однако в новой версии документа все варианты внедорожника отмечены как «не производятся». Согласно данным платформы «Лада.Онлайн», в Тольятти готовится плановое обновление Niva Legend.

По предварительной информации, планируется добавление новых опций, что позволит разнообразить комплектацию. Производитель не раскрывает всех деталей, но ранее звучали сведения о том, что Niva Legend, вероятно, будет снабжена подушками безопасности. Также существуют предположения о появлении новинок в области светотехники.

Приостановка производства не означает остановку продаж: у дилеров Lada достаточно запасов дореформенных внедорожников. В настоящее время Niva Legend предлагается в четырех комплектациях по ценам от 981 000 до 1 162 000 рублей и доступна только с 83-сильным мотором, соответствующим экоклассу «Евро-5».

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов зафиксировал в середине лета намерение запустить в массовое производство «заряженную» версию Niva Legend, которая будет называться Niva Legend Sport. Этот внедорожник получит новый двигатель, усиленную подвеску и более комфортабельный интерьер. Начало сборки Niva Legend Sport запланировано на декабрь.