Всё же, даже невзирая на эти потери, генеральный директор Nvidia увеличил своё состояние на 51 миллиард долларов

Как сообщает издание Bloomberg, состояние Дженсена Хуанга, генерального директора компании Nvidia, резко ухудшилось на фоне падения акций Зелёного гиганта и новостей о том, что Министерство юстиции США выдало повестки в суд организации в рамках расширяющегося антимонопольного расследования.

Его чистый капитал снизился приблизительно на 10 миллиардов долларов до 94,9 миллиарда, что стало самым значительным однодневным падением с 2016 года. Это снижение произошло после падения акций компании, соучредителем которой он является, на 9,5%.

В успехах продукции Nvidia кроется причина того, что компания стала важнейшим игроком в цепочке поставок для крупнейших мировых корпораций. Министерство юстиции теперь направляет юридически обязательные запросы на получение информации, что, по данным Bloomberg, приближает правительство к подаче официального иска.

Согласно информации от источников, специалисты антимонопольного агентства выражают тревогу по поводу действий Nvidia, которая, по их мнению, создает препятствия для перехода на альтернативных поставщиков и наказывает клиентов, использующих в своей работе не только её чипы для искусственного интеллекта.

Хуан занимает 18 позицию среди самых состоятельных людей мира. С начала текущего года, его капитал увеличился на 51 миллиард долларов, даже несмотря на резкое падение во вторник.