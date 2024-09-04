Как сообщает издание Bloomberg, состояние Дженсена Хуанга, генерального директора компании Nvidia, резко ухудшилось на фоне падения акций Зелёного гиганта и новостей о том, что Министерство юстиции США выдало повестки в суд организации в рамках расширяющегося антимонопольного расследования.
Его чистый капитал снизился приблизительно на 10 миллиардов долларов до 94,9 миллиарда, что стало самым значительным однодневным падением с 2016 года. Это снижение произошло после падения акций компании, соучредителем которой он является, на 9,5%.
В успехах продукции Nvidia кроется причина того, что компания стала важнейшим игроком в цепочке поставок для крупнейших мировых корпораций. Министерство юстиции теперь направляет юридически обязательные запросы на получение информации, что, по данным Bloomberg, приближает правительство к подаче официального иска.
Согласно информации от источников, специалисты антимонопольного агентства выражают тревогу по поводу действий Nvidia, которая, по их мнению, создает препятствия для перехода на альтернативных поставщиков и наказывает клиентов, использующих в своей работе не только её чипы для искусственного интеллекта.
Хуан занимает 18 позицию среди самых состоятельных людей мира. С начала текущего года, его капитал увеличился на 51 миллиард долларов, даже несмотря на резкое падение во вторник.