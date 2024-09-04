Компания сможет проводить уникальные рекламные компании, совмещая новую игру со своей консолью PlayStation 5 Pro

По имеющимся данным, Sony «привязала» к себе права на маркетинг ожидаемого проекта Rockstar Games — GTA 6. Ожидается, что это соглашение позволит предлагать GTA 6 вместе с консолью PS5 и будущей версией PS5 Pro, при этом один из источников предполагает, что Sony может сделать акцент на последней модели.

По текущим прогнозам, новый трейлер GTA 6 может быть представлен на церемонии Game Awards 2024, которая пройдет в декабре этого года. История сотрудничества Sony с Rockstar Games началась еще в эпоху PS2, и не будет преувеличением, если эти игровые гиганты объединят усилия для продвижения долгожданного выпуска GTA 6.

Совсем немногие игровые серии стали столь знаковыми в сознании геймеров, как GTA, известная своими продажами, которые превысили 410 миллионов копий по состоянию на сентябрь 2023 года. Ожидается, что GTA 6 заметно увеличит эту цифру за счет огромного интереса к игре. Хотя релиз запланирован на осень 2025 года, фанаты продолжают гадать, когда же Rockstar поделится новыми подробностями о игре.

Два главных героя в GTA 6 указывают на отсутствие единого элемента, что можно воспринимать как положительное или отрицательное изменение. На данный момент нет информации о дате выхода следующего трейлера GTA 6, но слухи о игре стремительно множатся. Инсайдер подчеркнул, что эта сделка Sony не повлияет на доступность GTA 6 для владельцев Xbox Series X/S, но сократит ее «маркетинговое присутствие» на платформе Microsoft.

MAGG отметил, что эксклюзивное соглашение по маркетингу станет публичным, когда выйдет второй трейлер для GTA 6, который, как ожидается, будет включать логотип PlayStation. Он также предполагает, что этот трейлер может быть представлен на Game Awards 2024 в декабре, хотя и с некоторыми сомнениями. Интересно, что информация от MAGG была дополнительно подтверждена инсайдером RedGamingTech в недавнем твите, который утверждал, что Sony планирует активно продвигать PS5 Pro через GTA 6.

Предоставление PlayStation эксклюзивного маркетинга для столь значимой игры, как GTA 6, может иметь огромное значение. Это может поспособствовать продаже консолей PS5 и PS5 Pro в комплекте с этой игрой. Как игра для нынешнего поколения, GTA 6, вероятно, вызовет резкий рост продаж PS5 и Xbox Series X/S после релиза, и многие новички, вероятно, выберут консоль с уже включенной копией GTA 6.