Также источник сообщил, что вторая часть франшизы будет называться Black Myth: Jiang Ziya

По информации известного инсайдера, к игре Black Myth: Wukong в настоящее время готовят два дополнения. Это сообщение стало частью более обширного информационного дропа, который также, возможно, раскрыл кодовое название сиквела Black Myth: Wukong.

Игра Black Myth: Wukong была выпущена на PS5 и ПК 20 августа. Разработанная китайской студией Game Science, она быстро завоевала популярность, продав более 10 миллионов копий всего за три дня с момента релиза.

Сообщается, что Black Myth: Wukong получит два дополнительных контента. Теперь Game Science, как предполагается, намерена продолжить свой невероятно успешный релиз с несколькими DLC для Black Myth: Wukong. Информацией поделился пользователь Twitter под ником IgnusTheWise, известный также как Lunatic Ignus, который ранее делился точными деталями об ARPG. По последним сведениям, китайская студия активно работает над двумя дополнениями для своей востребованной игры.

Хотя источник информации не уточнил точные сроки выхода дополнительного контента, он отметил, что оба пакета DLC появятся до выхода следующей части франшизы, что кажется вполне ожидаемым. Lunatic Ignus также упомянул, что вторая часть серии носит кодовое название Black Myth: Jiang Ziya. Несмотря на то что Game Science официально не делала подобных заявлений, разработчик ранее подтвердил, что Wukong станет стартом новой ARPG-франшизы, вдохновленной элементами китайской мифологии. Недавние слова Lunatic Ignus подтверждают эти амбициозные планы, поскольку Цзян Цзыя имеет большое значение в фольклоре, истории и литературе Китая, подобно Сунь Укун. Утечка предполагает, что следующая игра Black Myth может быть основана на классическом китайском романе "Инвеститура богов", где Цзян Цзыя играет центральную роль, аналогично тому, как Wukong был вдохновлен "Путешествием на Запад", сосредоточенным на Сунь Укуне.