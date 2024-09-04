В отношение компании будет осуществлено более детальное антимонопольное расследование.

В ходе сегодняшней торговой сессии инвесторы активно искали объяснения для резкого падения акций NVIDIA, которое составило около 10 процентов, что обернулось потерей 278 миллиардов долларов в рыночной капитализации и новым рекордом для любой публичной компании.

Некоторые эксперты указывают на недавний отчет ISM, который показал увеличение запасов в большинстве секторов после перебоев, вызванных пандемией. Другие же выражают опасения относительно потенциальной максимизации прибыли компании, так как она увеличивает производство чипов Blackwell, одновременно продолжая реализовывать предыдущую линию чипов Hopper через свои каналы сбыта.

Тем не менее, ключевая причина стала известна только недавно, когда агентство Bloomberg сообщило, что Министерство юстиции США официально вызвало NVIDIA в суд в рамках продолжающегося антимонопольного расследования. Избранный круг инвесторов, по всей видимости, уже знал об этом и, скорее всего, сыграл значительную роль в сегодняшних резких колебаниях цен. Если это действительно так, это должно привлечь внимание SEC для проведения детального расследования.

Этот инцидент произошел после того, как сообщалось, что в августе Министерство юстиции согласовало с FTC распределение обязанностей по антимонопольному расследованию в отношении NVIDIA, Microsoft и OpenAI. Министерство юстиции будет сосредоточено на NVIDIA, в то время как FTC возьмет на себя более обширное расследование в отношении Microsoft и OpenAI.