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Zelikman
Reuters: Volkswagen готов впервые в истории закрыть некоторые из своих предприятий в Германии
Из-за усиления китайских автопроизводителей, и сложной ситуации в экономике самой Германии, компания начала терять свои позиции на мировом рынке

  В руководстве Volkswagen рассматривают возможность закрытия некоторых заводов в Германии для улучшения финансового положения компании. Как сообщает Reuters, высокопоставленные чиновники концерна уверены, что традиционных методов сокращения затрат уже недостаточно. Закрытие любого из немецких производственных объектов станет историческим событием для бренда.

  Ранее Volkswagen объявил о своей программе стратегической экономии, целью которой является накопление 10 миллиардов евро до 2026 года путем снижения расходов. Судя по недавнему заявлению Оливера Блюме, генерального директора VW Group, эта стратегия не приносит ожидаемых результатов. Он отметил, что европейская автомобильная отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за новых соперников, а Германия теряет свою конкурентоспособность как площадка для производства.

  Глава бренда Volkswagen Томас Шефер подчеркнул, что сложившаяся кризисная ситуация может потребовать серьезной реорганизации всех марок, входящих в концерн. Закрытие производств рассматривается как последний шаг, так как, по данным Reuters, это усложнит взаимодействие с немецким отраслевым профсоюзом. В то же время руководство Volkswagen уже определило два завода, которые назвали устаревшими. Конкретные наименования данных предприятий не раскрываются. Среди возможных действий также может быть отказ от внутренней программы занятости, которая предотвращает массовые сокращения.

  В настоящее время Volkswagen теряет свои позиции на важных рынках, таких как Китай, что сопровождается снижением продаж и прибыли. По расчетам Reuters, за последние пять лет Volkswagen утратил треть своей рыночной капитализации.

#китай #автомобили #германия #volkswagen
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