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Zelikman
Sony решила заморозить проект Concord на неопределённый срок
Сообщается, что клиенты смогут вернуть свои деньги, уплаченные за игру

  Эксклюзивный шутер для PS5 под названием Concord завершает свою работу 6 сентября. Игра была анонсирована в мае этого года, но сразу же столкнулась с трудностями в привлечении внимания.

  Несмотря на анонс, интерес к Concord оставался на крайне низком уровне на протяжении нескольких месяцев. Изначально бета-тест был доступен только для тех, кто предзаказал игру, однако в итоге его открыли для всех подписчиков PS Plus. На ПК участие в бесплатной бете было минимальным, и это равнодушие естественным образом отразилось на продажах полной версии стоимостью 40 долларов. В Steam количество игроков Concord никогда не превышало 700, а общие продажи по оценкам составляют порядка 25 000 копий как на ПК, так и на PS5.

  С учетом того, что число пользователей в Concord продолжает уменьшаться, было объявлено о переводе игры в автономный режим на неопределенный срок, начиная с 6 сентября. Продажа Concord прекращается немедленно, и игроки, которые приобрели игру для PS5 или ПК, получат полное возмещение. Те, кто покупал в PlayStation Store или PlayStation Direct, могут ожидать возврат средств через тот же способ оплаты. Автоматические возвраты также будут осуществляться в Steam и Epic Games Store. Покупателям физических копий Concord нужно будет связаться с продавцами, у которых они приобрели игру, чтобы получить средства обратно. Доступ к Concord завершится после обработки возврата. Пользователям Concord стоит помнить, что серверы многопользовательской онлайн-игры будут отключены позже сегодня.

  Важно отметить, что это не означает окончательное закрытие Concord. Разработчики признали, что первый запуск игры оказался не таким успешным, как они ожидали, и планируют «изучить варианты», которые «более эффективно обратятся к» аудитории. Возможно, в будущем Concord вернется в формате бесплатной игры, что многие прогнозировали изначально. Однако прямо об этом не упоминалось. Также есть вероятность, что PlayStation сократит убытки, и Concord никогда больше не вернется.

#игры #sony #гейминг #concord
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Sony отключит сервера Concord на PC и PlayStation 5 с 6 сентября, а игра будет снята с продажи
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