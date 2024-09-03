Данный процессор будет устанавливаться в бюджетные и среднебюджетные смартфоны

Qualcomm объявила о запуске чипов Snapdragon 6 Gen 3. Хотя это устройство относится к третьему поколению чипов, оно стало преемником Snapdragon 6 Gen 1, который был представлен два года назад. Это объясняет, почему Qualcomm классифицирует его так.

Новый чип выполнен по 4-нм технологии, что дает ему определенные преимущества в энергоэффективности. Snapdragon 6 Gen 3, как и его предшественник, является восьмиядерным чипсетом, но с более мощными процессорными ядрами и улучшенными возможностями для ИИ. В частности, чипсет включает четыре производительных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, дополненные четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц.

Qualcomm интегрировала графическую подсистему Adreno 710 в новый Snapdragon 6 Gen 3. Этот системный чип поддерживает как старые версии оперативной памяти LPDDR4X, так и более современные LPDDR5. Это предоставляет производителям смартфонов возможность гибко настраивать чипсеты в зависимости от целевых рынков. При этом этот чипсет, обеспечивающий 5G, ограничен хранилищем UFS 3.1.

Смартфоны, основанные на этой платформе от Qualcomm, могут поддерживать дисплеи с разрешением Full HD +. Кроме того, данный SoC допускает использование экранов с частотой обновления до 120 Гц. Среди других интересных характеристик можно отметить поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Что касается обработки изображений, новый процессор способен обрабатывать 48-мегапиксельный одиночный датчик для записи в режиме реального времени. В качестве альтернативы он может работать с комбинациями из парных 32-мегапиксельных и 16-мегапиксельных датчиков. Также для устройств предусмотрена возможность установки датчика на 200 мегапикселей в одном объекте. Qualcomm не анонсировала Snapdragon 6 Gen 3 на своем мероприятии, ограничившись лишь краткой информацией о чипсете на официальном сайте.

Этот процессор ориентирован на Android-смартфоны бюджетного и среднего сегмента. Тем не менее, производитель чипов стремится предложить улучшенные возможности искусственного интеллекта и расширенные функции камеры для устройств в данной ценовой категории.