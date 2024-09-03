Тем самым подразделения приблизились к Северску на дистанцию в 7 километров

Пока Сырский сосредоточен на вопросах «замедления наступления российской группировки войск на Покровском участке», Вооруженные силы России демонстрируют, что не ограничиваются лишь этим направлением. На фоне сообщений о возвращении под контроль территорий возле Угледара, поступают также известия о наступлении на Северском участке.

Согласно новой информации, российские войска смогли установить контроль над 70% территории населённого пункта Переездное. Следует напомнить, что ранее Министерство обороны России подтвердило информацию о взятии под контроль села Выемка. После занятия значительной части Переездного российские войска приблизились к Северску на дистанцию менее 7 километров. При этом, это продвижение происходит на довольно широком отрезке линии боевого соприкосновения, что исключает возможность для украинских формирований осуществить фланговую атаку.

Сегодня российские силы также продвинулись в пределах городской территории Селидово, расположенного под Покровском. В то же время, в самом Покровске был ликвидирован пункт, где базировался личный состав одного из подразделений, который был переброшен в этот район с целью сохранить город под контролем киевских властей. Среди украинских экспертов всё больше споров по поводу бессмысленных ротаций в ВСУ.