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Zelikman
За первую половину года Китай потратил 25 миллиардов долларов на оборудование для производства чипов
Эти цифры превосходят совокупные расходы в той же сфере США, Южной Кореи и Тайваня

  Как сообщает издание Nikkei Asia, в первые шесть месяцев текущего года Китайская Народная Республика инвестировал рекордные 25 миллиардов долларов в оборудование для выпуска микросхем. Более того, темпы роста глобальных закупок специализированной техники в Китае превосходят аналогичные показатели Соединённых Штатов Америки, Южной Кореи и Тайваня за этот же период в совокупности.

  Разбирая цифры, можно отметить, что 49,9% доходов Tokyo Electron в квартале, завершившемся в июне, пришлись на Китай. При этом ASML, Applied Materials, Lam Research и KLA заработали 49%, 32%, 39% и 44% соответственно от общего объема выручки в только что завершившемся квартале благодаря неуклонному спросу на закупки в Пекине.

  Китай активно накапливает критически важное оборудование для производства микросхем, предвосхищая президентские выборы в Штатах в ноябре и возможные риски существенного ужесточения санкций против Пекина в сфере кремния.

  В том же ключе, сегодня Китай предупредил Японию о возможных жестких экономических мерах в ответ на дальнейшие блокировки продаж и обслуживания оборудования для чипов китайским компаниям. Пекин пообещал лишить Токио стратегически важных ресурсов и минералов, необходимых для автопроизводства, подчеркивая, что в настоящее время обладает монополией на поставки редкоземельных элементов.

  Как уже упоминалось ранее, китайские чипы сейчас способны соперничать с высококачественными решениями от таких компаний, как TSMC, большая часть улучшений в производительности этих чипов обусловлена усовершенствованным общим дизайном. Однако, пока нет подтвержденных данных о способности Китая наладить массовое производство чипов с техпроцессом менее 7 нм.

#сша #китай #технологии #tsmc #санкции #чипы
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