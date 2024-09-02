Сообщается, что процессор для искусственного интеллекта будет построен на технологии A16 Angstrom

TSMC ещё не начала серийное производство своего техпроцесса A16 Angstrom, однако, ходят слухи о его выдающихся характеристиках. Это вполне ожидаемо, так как Apple, по имеющимся данным, заранее разместила заказы у своего партнёра по производству. В то же время, согласно последним новостям, OpenAI тоже разрабатывает чип, использующий эту технологию, чтобы улучшить возможности Sora в создании видео. По информации инсайдеров, OpenAI активно обсуждала с TSMC возможность создания специализированного литейного производства для своего чипа, но эти планы позже были отменены.

Конкуренция в области искусственного интеллекта заставляет крупных игроков технологий разрабатывать индивидуальные решения для сохранения лидерства. Например, недавно стало известно, что ByteDance, компания-владелица TikTok, вошла в партнёрство с американской компанией Broadcom, чтобы наладить массовое производство собственного чипа AI по 5-нм техпроцессу TSMC. OpenAI нацелилась на высокие достижения, так как Economic Daily News сообщает о переговорах с полупроводниковым гигантом, о создании нового завода для разработки своего чипа.

В отчете указывается, что после детального анализа различных факторов, включая уровень прибыли, проект был окончательно прерван. Хотя ChatGPT работает в тандеме с Apple Intelligence, решение OpenAI перейти на техпроцесс TSMC A16 Angstrom может иметь более серьезные причины. Отмечается, что разработка собственных чипов улучшит способности Sora в создании видео, что может способствовать увеличению продаж устройств Apple, так как эта функция станет частью портфолио технологии генеративного ИИ компании.

Возможно, OpenAI и Apple активно сотрудничают над этой инициативой, поскольку у Apple есть многолетний опыт в создании превосходящих решения конкурентов чипов, но пока это не подтверждено. Однако для массового производства этого чипа потребуется время, так как запуск техпроцесса A16 Angstrom от TSMC не ожидается раньше 2026 года.

Тем не менее, ожидание оправдано, поскольку по сравнению с N2P-техпроцессом следующего поколения A16 демонстрирует повышение производительности на 8-10% при одинаковом рабочем напряжении и снижение энергозатрат до 20% при одинаковых скоростях. Кроме того, плотность производства возросла на 110%, что делает его особенно удобным для серверов.