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Zelikman
Всё больше работников игровой индустрии требуют срочного регулирования вопроса с ИИ
Из-за внедрения новой технологии, актёры озвучки либо получают меньше денег, либо вовсе остаются без работы

  В интервью Variety известная актриса озвучивания видеоигр Дженнифер Хейл, работа которой включает игры такие как Mass Effect, Planescape: Torment и первая Baldur's Gate, высказалась в поддержку SAG-AFTRA, которая рассматривает защиту исполнителей от воздействий искусственного интеллекта в ходе текущих переговоров с крупными игровыми компаниями. С 26 июля актеры озвучивания видеоигр начали забастовку против таких издателей, как EA, Activision и Disney.

  «Искусственный интеллект может затронуть каждого из нас, ведь по сути, это лишь инструмент, подобный молотку. С помощью молотка я могу построить дом, но также могу и причинить вред», – заявила Хейл.

  Подобно тому, как текст и изображения создаются при помощи искусственного интеллекта, синтезированные голоса зависят от работы людей. Актеры озвучивания, как и сценаристы и визуальные художники, переживают о правильном вознаграждении и признании за свое творчество. Особенно важно, чтобы имитация или воспроизведение их голосов происходила с соблюдением должных прав и условий, поскольку это влияет на их профессиональную деятельность.

  Комментатор Baldur's Gate 3 Амелия Тайлер охарактеризовала несанкционированное использование труда актёров озвучивания как "кражу не только работы, но и идентичности". Известный голос актёра из игр Elder Scrolls и Fallout Уэс Джонсон на платформе X заявил, что любые попытки создания модов с использованием голоса актёра на основе искусственного интеллекта без разрешения являются неправильными. Применение недорогой озвучки с помощью ИИ уже изменяет процесс моддинга в видеоиграх, и это можно смело назвать ухудшением ситуации.

  «Если вы используете наши голоса и тела, не могли бы вы заплатить нам? Вы используете технологии, чтобы лишить нас средств к существованию», – считает Хейл.

#технологии #игры #искусственный интеллект #индустрия #sag-aftra
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