Сообщается, что разработчики добавят трассировку лучей, но позже, чем выйдет игра

После ряда задержек финальный релиз STALKER 2 запланирован на 20 ноября. Команда GSC Game World активно работает над улучшением игры перед этой датой, но также разрабатывает планы по дальнейшей поддержке, включая бесплатные обновления и ожидаемые сюжетные дополнения.

Кроме того, вслед за выходом STALKER 2 будут доступны три главные функции. Первой из них является аппаратная трассировка лучей, но, как заявил ведущий продюсер Слава Лукьяненко, она не будет реализована к 20 ноября.

"У нас будет программная трассировка лучей. Что касается аппаратной, это слишком рано для нас, но мы активно проводим эксперименты. Мы постараемся включить ее к дню релиза, но, скорее всего, её не будет на старте. Однако, технология NVIDIA DLSS будет доступна", - заявил он.

Лукьяненко, скорее всего, упоминает Lumen из Unreal Engine 5, который применяет программную трассировку лучей с возможностью добавления аппаратного ускорения при необходимости. В STALKER 2 после выхода игры планируется внедрение двух новых функций: кроссплатформенных модов и многопользовательского режима. Люди, работающие над проектом, включая Лукьяненко и специалиста по PR Захара Бочарова, прокомментировали, что моды будут доступны игрокам уже скоро после релиза.

Слава Лукьяненко отметил, что STALKER стал знаковой франшизой не только благодаря игровым проектам, но и из-за активного сообщества моддеров, которое развивалось на протяжении последних 15 лет. Они хотят продолжать поддерживать это сообщество. Точные сроки внедрения официальной поддержки модов не уточнял, но команда намерена сделать это максимально близко к дате выхода игры. Также в планах есть несколько новых интересных инициатив на 2025 год, которые будут охватывать как ПК, так и игровые консоли.

Захар Бочаров добавил, что уже сейчас поддержка модов осуществляется через Mod.io в оригинальной трилогии. Однако для STALKER 2 точный сервис, возможно, еще не определен. Моддинг требует упорядочивания, и команда рассматривает различные платформы, чтобы обеспечить удобство для пользователей, и стремится к реализации этой функции в срок.