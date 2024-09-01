Также в компании привели списки чипов Raptor Lake, которые также работают без ошибок

Накануне Intel выпустила пост в своем блоге, в котором обсудила широко известную проблему нестабильности Vmin Shift. Эта проблема затрагивает процессоры линейки Core 13-го и 14-го поколений, которые сегодня считаются одними из лучших процессоров на рынке.

Компания подтвердила, что следующая линейка процессоров Core Ultra 200, Lunar Lake и Arrow Lake, благодаря новой архитектуре не подвержена проблемы Vmin Shift. Официальное представление Lunar Lake запланировано на сентябрь, тогда как дата релиза Arrow Lake еще не объявлена — однако, ожидается, что это произойдет 17 октября согласно слухам.

В дополнение к этой информации, Intel настоятельно рекомендует всем пользователям, независимо от того, сталкивались ли они с этой проблемой или нет, обновить прошивку своих материнских плат до последней версии. Также следует придерживаться официальных рекомендаций Intel по настройке настольных процессоров 13-го и 14-го поколений. Рекомендация по обновлению BIOS связана с исправлениями микрокода, которые поставщики материнских плат 13-го и 14-го поколений начали внедрять в своих обновлениях с начала текущего месяца.

Тем временем Intel также предоставляет список процессоров, на которые эти проблемы не оказывают влияния. В числе этих процессоров находятся все модели Alder Lake 12-го поколения, предназначенные для настольных ПК и ноутбуков, а также все версии настольных процессоров Core i3 и Core i5 (не K) 13-го и 14-го поколений. Кроме того, мобильные процессоры 13-го и 14-го поколений, включая мощные чипы серии HX, тоже не затронуты. Наконец, Intel сообщает, что проблемы не коснулись ни серверных и рабочих процессоров Intel Xeon, ни новых Intel Core Ultra 100.