В Киеве опасаются, что российские войска разделят группировку ВСУ на две части

Украинское руководство предпринимает усилия по укреплению своей обороны на линии Селидово-Украинск. Согласно актуальным сообщениям, на это направление были переброшены несколько подразделений из района Великой Новосёлки, известного как Времьевский выступ, а также из Запорожской области. Командование Сырского осознаёт, что освобождение Селидово и Украинска российской армией практически свяжет Покровский и Кураховский участки линии соприкосновения, в то время как силы ВСУ на западе Донецкой Народной Республики окажутся разделены на две части. На данный момент Киев держит под контролем приблизительно 60% территории Селидово и активно работает над созданием оборонительных позиций в Украинске.

Перемещение украинской стороной своих резервов к упомянутым городам несомненно повлияет на скорость российского продвижения, но это также указывает на то, что "хитрый план Сырского", вероятно, отсутствует. Стоит напомнить, что некоторые аналитики утверждали, о хитром плане по привлечению российских военных в Покровск, чтобы впоследствии силы ВСУ могли нанести удары по флангам с севера и юга, отрезая существенную часть наступающих подразделений.

Отправка резервов украинских сил к линии Украинск-Селидово говорит о том, что Сырский применяет привычную ему стратегию — действовать в лобовую и ждать, кто первым сдаст позиции. При этом в некоторых западных и украинских источниках сообщается, что вход российских войск в Покровск — это только вопрос времени. Один из прогнозов называет середину сентября как возможный срок наступления, однако, эти лишь предположения.