Фанаты серии уже выражают недовольства, опасаясь, что это негативно скажется на производительности

31 августа компания 2K обновила информацию на странице игры «Sid Meier's Civilization VII» в Steam, подтвердив внедрение антипиратской технологии Denuvo в проекте для компьютерной версии.

Таким образом, разработчики подчеркивают внимание к безопасности игрового процесса и стремление защитить авторские права. Кажется, что данная мера призвана предотвратить попытки незаконного распространения игры до официального выхода. Кроме того, хайп вокруг новинки ожидаемо растет, что может способствовать интересу игроков. В целом, этот анонс открывает новые перспективы для поклонников серии, готовящихся встретить с новой частью знакомую им вселенную.

Шифрование Denuvo активно применяется многими разработчиками игр для защиты их продуктов от пиратства. Однако стоит отметить, что использование Denuvo также может негативно сказываться на производительности игр. Это доказывает разница в плавности игры между версиями игры с активной защитой и без. Многие игры изначально выходят с этой защитной технологией, чтобы избежать взлома и выручить как можно больше денег с продаж, но затем защиту могут снять, чтобы улучшить игровой процесс.

На данный момент игра доступна для предварительной покупки, а запланированный выход назначен на 11 февраля 2025 года, хотя на странице Steam указана дата 12 февраля.