Ранее компании запретили осуществлять полёты из-за вопросов к безопасности ракеты

Ракета Falcon 9 от компании SpaceX может возобновить свои полеты, несмотря на то, что американские органы по контролю безопасности продолжают расследование неудачной посадки, произошедшей 28 августа.

Как сообщается, Федеральное управление гражданской авиации подтвердило, что SpaceX имеет возможность начать подготовку к запуску миссии, которая предполагает первый в истории выход в открытый космос для частных астронавтов. Falcon 9, являющаяся самой часто используемой ракетой в мире, может быть запущена во время продолжающегося расследования FAA, если будут соблюдены все остальные лицензионные требования, подчеркнули в агентстве. SpaceX подала запрос на возобновление полетов 29 августа, согласно информации от FAA.

Хотя ракета, запущенная в начале недели, успешно взлетела и вывела на орбиту группу спутников, многоразовый ускоритель, судя по кадрам прямой трансляции SpaceX, вновь загорелся и перевернулся, пытаясь приземлиться на один из беспилотных кораблей компании в Атлантическом океане. При этом FAA заявила, что на данный момент нет сообщений о пострадавших или ущербе собственности.

Это было первое такое неудачное приземление ракеты за более чем три года для SpaceX. По данным компании Илона Маска, данный ускоритель осуществлял уже свой 23-й запуск. Это уже второй случай в текущем году, когда FAA приостановила запуски ракеты Falcon 9 от SpaceX. Ранее использование ракеты было остановлено после проблем, возникших во время полета 11 июля.