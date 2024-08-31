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Zelikman
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
Для игры с минимальными настройками могут подойти видеокарты Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060, однако, объем видеопамяти не должен быть менее 6 гигабайт.

  Множество поклонников вселенной Warhammer с нетерпением ждут выхода следующей важной части серии: Warhammer 40,000: Space Marine 2. Эта игра, являющаяся продолжением проекта 2011 года.

  Перед тем как окунуться в игровое приключение, владельцам ПК необходимо проверить, соответствует ли их техника минимальным системным требованиям. Студия-разработчик Relic Entertainment предоставила официальные характеристики. Как и большинство современных игровых проектов, Warhammer 40,000: Space Marine 2 будет работать только на 64-разрядной версии Windows 10 или 11, так что более старые версии операционной системы не подойдут. Полный список требований можно найти ниже.

  Судя по всему, большая часть игроков на ПК сможет насладиться Warhammer 40,000: Space Marine 2, так как поддержка даже 8-летнего графического процессора не является проблемой. Если не критично получать максимальное качество графики и частоту кадров, то можно использовать Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060. Тем не менее, для стабильной работы потребуется минимум 6 ГБ видеопамяти, чтобы избежать серьезных проблем с производительностью.

  Для работы с игрой достаточно процессора Ryzen 5 2600X или Core i5-8600K. Также потребуется 8 ГБ оперативной памяти и 75 ГБ свободного места на твердотельном накопителе, так как использование HDD может негативно сказаться на производительности. С такой конфигурацией можно запустить игру на 1080p с частотой 30 кадров в секунду при низких графических настройках.

  Если же хочется сыграть с лучшими графическим эффектам, понадобится более мощное оборудование. Чтобы сыграть в Warhammer 40,000: Space Marine 2 на разрешении 1080p с 60 кадрами в секунду и максимальными настройками, могут потребоваться процессоры Ryzen 5 5800X или Core i7-12700 и видеокарты Radeon RX 6800 XT или GeForce RTX 3070. Также необходимо 8 ГБ видеопамяти и 16 ГБ оперативной памяти.

  Разработчики еще не поделились системными требованиями для более высоких разрешений, таких как 1440p или 4K. Не исключено, что для этих настроек понадобится более производительное оборудование, но технологии масштабирования могут сделать игру более доступной для средних систем.

#игры #гейминг #warhammer 40000 #space marine 2
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