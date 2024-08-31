При этом, свою долю наращивают такие компании, как Samsung и Motorola

Агентство Counterpoint, занимающееся аналитикой в сфере технологий, представило свой свежий отчет о состоянии рынка смартфонов в Соединенных Штатах. В нем указывается, что в июле 2024 года продажи смартфонов в стране увеличились на 5% в годовом выражении. В частности, заметный вклад в общий объем продаж внесли такие компании, как Samsung и Motorola. Кроме того, согласно отчету, продажи iPhone немного снизились, но Apple по-прежнему занимает позицию лидера среди производителей смартфонов в США в этом месяце.

Counterpoint подчеркивает, что основной рост продаж в США в июле был обеспечен Samsung и Motorola. Продажи Samsung возросли почти на 25% по сравнению с прошлым годом, и ее доля на американском рынке смартфонов достигла 28%. Поставки компании в регион увеличились на 23% с июля 2023 года. Поддержкой роста Samsung в США послужили успешные продажи бюджетного Galaxy A15 5G, на который пришлась практически треть всех продаж бренда. Также новые складные модели Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 способствовали увеличению общего объема продаж.

Что касается компании Motorola, то бренд получил выгоду от "консолидации предоплаченных" марок в каналах распространения, согласно отчету. Рыночная доля компании в США увеличилась на 42% по сравнению с прошлым годом. К июлю 2024 года ее доля возросла до 28%, в то время как в аналогичном периоде предыдущего года она составляла 24%. Также стоит отметить, что бренд воспользовался различными акциями, например, предложением начального взноса в 1 доллар на телефон Razr + 2024.

В то же время, доля Apple на рынке смартфонов в США сократилась на 4% в годовом исчислении. Тем не менее, технологический гигант из Купертино продолжает оставаться лидером, удерживая значительные 49% рынка. В отчете упоминается, что падение продаж Apple связано с низкой частотой обновлений. Однако, спрос на iPhone 15 Pro остался высоким в июле 2024 года.

Также в отчете Counterpoint говорится о возможном возрождении премиум-сегмента на рынке смартфонов в США, при этом ожидается рост продаж высококлассных устройств благодаря увеличению интереса к смартфонам с генеративным искусственным интеллектом.