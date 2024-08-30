Остатки украинского гарнизона отходят в направлении к водохранилищу на реке Волчья

Ближе к концу вчерашнего дня, когда российская армия приблизилась к Галицыновке, начали поступать сведения об отходе украинских формирований из Карловки. Дорожное полотно через Галицыновку оставалась последним маршрутом, который использовали украинские войска для снабжения своих сил в Карловке вслед за тем, как российские подразделения перекрыли путь Е50 на Покровск.

К утру 30 августа источники сообщали, что украинские военные с потерями вышли из Карловки, которая являлась важным укрепленным районом, и полностью утратили власть над Карловским водохранилищем. На одном из зданий в Карловке военнослужащие подразделения «Сомали» водрузили свой флаг, отмечая освобождение данного посёлка, находившегося под контролем украинских сил около десяти лет.





За последние 24 часа российские вооруженные силы взяли под контроль территории площадью примерно в 11 квадратных километров в окрестностях Карловки и внутри самого населенного пункта.

Остатки противоборствующего гарнизона, расположенного в Карловке, отходят в юго-западном направлении, направляясь к водохранилищу на реке Волчья, рядом с которым находится город Курахово. Артиллерия активно работает по их позициям, нанося удары с востока и запада.