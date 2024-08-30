Сообщается, что данные модели будут продаваться как на территории Китая, так и за его пределами

Рестайлинг Tesla Model Y намечен на 2025 год. Согласно информации от Cnevpost, в первом квартале в Китае начнётся поставка обновлённой версии электромобиля, который на данный момент известен как Model Y Juniper. В четвёртом квартале на шанхайской линии сборки появится модификация с тремя рядами сидений, предназначенная не только для рынка Китая, но и для Европы.

По предварительным сведениям, обновление Model Y будет выполнено аналогично тому, как это было сделано с Model 3. В автомобиле претерпят изменения как внешность, так и интерьер, улучшатся силовые агрегаты и появятся новые технологии, в том числе системы полуавтономного вождения. Семиместная версия получит дополнительный двухместный диван, но пока неясно, будет ли увеличена колёсная база в этом случае. В настоящее время существует трёхрядная версия Model Y, однако, она доступна только на американском рынке — дополнительные сиденья предлагаются как опция за 2000 долларов для полноприводного варианта Model Y Long Range.

CarNewsChina сообщает, о начале производства обновлённой Model Y в Шанхае. Сборка модели Juniper должна стартовать в октябре. Также сообщается, что семиместный электрический автомобиль уже прошёл сертификацию в странах Европейского Союза. Однако, издание отмечает, что подтвердить эти данные не удалось.

В середине июля китайские журналисты опубликовали шпионские фотографии тестовой версии Model Y Juniper, среди которых было изображение центрального дисплея, на котором отображалась 3D-модель электромобиля. Прототипы этого электрокара позже были замечены и на территории США. Официальная дата презентации модернизированного кроссовера на данный момент не была объявлена.