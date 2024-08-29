Одновременно с этим техногигант из Купертино показывает очередное падение продаж

Выручка компании Huawei Technologies Co. продолжает расти уже шестой квартал подряд, благодаря увеличению доли ее смартфонов на китайском рынке за счет Apple Inc.

Согласно имеющимся данным, китайский гигант в области сетевых технологий и электроники зафиксировал доход в 239 миллиардов юаней, что примерно $33,6 миллиарда, за квартал, завершившийся в июне, что на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки смартфонов компании из Шэньчжэня увеличились на 50% в прошлом квартале, что позволило ей и другим местным брендам, таким как Vivo и Xiaomi, обойти Apple. Согласно данным IDC, последняя опустилась на шестую позицию среди производителей мобильных устройств в Китае. Продажи Apple в стране снизились на 6,5% за июньский квартал, что не оправдало ожиданий аналитиков Уолл-стрит, несмотря на общий рост рынка.

С большим интересом ожидается новый флагман Huawei Mate 70, а особенно обновление процессора устройства. Mate 60 произвел впечатление на политиков США, когда год назад появился с 7-нм чипом китайского производства, несмотря на введенные против Китая санкции и экспортный контроль, направленные на замедление развития китайской полупроводниковой отрасли.

Автомобильное направление компании, предоставляющее технологии автономного вождения производителям электромобилей, согласно отчетам китайских СМИ, заработало 10 миллиардов юаней к началу июля, что превышает общую выручку за последние два года.