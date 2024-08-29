Выручка компании Huawei Technologies Co. продолжает расти уже шестой квартал подряд, благодаря увеличению доли ее смартфонов на китайском рынке за счет Apple Inc.
Согласно имеющимся данным, китайский гигант в области сетевых технологий и электроники зафиксировал доход в 239 миллиардов юаней, что примерно $33,6 миллиарда, за квартал, завершившийся в июне, что на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поставки смартфонов компании из Шэньчжэня увеличились на 50% в прошлом квартале, что позволило ей и другим местным брендам, таким как Vivo и Xiaomi, обойти Apple. Согласно данным IDC, последняя опустилась на шестую позицию среди производителей мобильных устройств в Китае. Продажи Apple в стране снизились на 6,5% за июньский квартал, что не оправдало ожиданий аналитиков Уолл-стрит, несмотря на общий рост рынка.
С большим интересом ожидается новый флагман Huawei Mate 70, а особенно обновление процессора устройства. Mate 60 произвел впечатление на политиков США, когда год назад появился с 7-нм чипом китайского производства, несмотря на введенные против Китая санкции и экспортный контроль, направленные на замедление развития китайской полупроводниковой отрасли.
Автомобильное направление компании, предоставляющее технологии автономного вождения производителям электромобилей, согласно отчетам китайских СМИ, заработало 10 миллиардов юаней к началу июля, что превышает общую выручку за последние два года.