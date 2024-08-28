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Zelikman
На российском заводе «Автотор» приступили к производству электромоторов для автомобилей
Сообщается, что предприятие пока сможет выпускать до 60 тысяч единиц в год, а позже производственные мощности будут расти

  На калининградском заводе «Автотор» открылась новая производственная площадка, специализирующаяся на изготовлении электромоторов, и уже стартовала сборка первой тестовой партии двигателей. Проектная мощность этого нового предприятия составляет 60 тысяч единиц в год.

  В начале работы новый завод сосредоточится на сборке различных электромоторов с мощностью от 31 до 190 лошадиных сил, предназначенных для легковых автомобилей. В дальнейшем планируется расширение ассортимента производимых двигателей, которые будут предназначены для использования в подъемной технике и водном транспорте. Кроме того, «Автотор» нацелен на освоение производства интегрированных блоков, в которых будут собраны двигатель, редуктор и инвертор в одном корпусе.

  На новой производственной площадке сейчас действуют участки, где изготавливаются статоры, а также происходит сборка роторов и электродвигателей в целом. При полном рабочем цикле количество сотрудников на заводе превысит 140 человек.

  Пока нет официальной информации о том, для каких моделей предназначены моторы, выпускаемые в Калининграде. Тем не менее, компания «Автотор» уже начала производство электромобиля под собственным брендом Amberauto и имеет планы расширить модельный ряд до трех моделей. Одну из новых моделей разрабатывают в Калининграде, а остальные планируется поэтапно адаптировать к местным условиям.

#россия #технологии #электромобили #транспорт
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