Также накануне подразделения успешно освободили расположенную неподалёку Николаевку

С Покровского направления не прекращают поступать обнадеживающие известия. После того как была озвучена информация о том, что российские войска взяли под контроль посёлок Мемрик и город Новогродовка, появились данные об освобождении подразделениями населённого пункта Мариновка. Накануне сообщалось, что российские силы вошли в этот посёлок, который находится вдоль трассы Покровск-Карловка.

Стоит напомнить, что вчера также пришли новости о том, что российская армия освободила Николаевку, расположенную к северу от Новогродовки, но не следует путать этот населённый пункт с Николаевкой, находящейся южнее, которую российские вооружённые силы освободили несколько дней назад.

Освобождение Мариновки открывает военным возможности для реализации операции по ликвидации украинских формирований в Селидово. Движение к этому городу может осуществляться как с северо-востока — от Мариновки, так и с востока — от Мемрика. При этом продвижение через Мемрик может лишить Киев важнейшей транспортной связи между ключевыми точками его обороны в этом направлении — Селидово и Украинским.

С освобождением Мариновки российские вооружённые силы получили контроль над значительным участком важной дороги, проходящей вдоль этого направления. Длина, контролируемого российским контингентом, сегмента этой дороги составляет не менее 10 километров.