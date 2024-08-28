Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Volkswagen планирует внедрить в свои автомобили сервисы облачного гейминга
Компания закоючила соглашение с платформой AirConsole, предоставляющей доступ к 130 видеоиграм.

  Volkswagen только что сообщила о сотрудничестве с AirConsole для внедрения мобильного облачного игрового гейминга в свои мультимедийные системы. AirConsole, доступный также на Google TV и Amazon Fire TV, представляет собой облачный игровой сервис, который преобразует экран автомобиля в полноценную игровую консоль, где игроки могут использовать свои смартфоны в качестве геймпадов.

  Для гейминга не требуется дополнительное оборудование. В каталоге сервиса насчитывается свыше 130 игр, включая гонки, спортивные игры, головоломки и многое другое. Многие из представленных игр уже получили признание на платформах, таких как Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

  Volkswagen планирует начать интеграцию AirConsole с середины сентября в нескольких странах Европы для своих электрических моделей ID.7, ID.5, ID.4 и ID.3. Также данная технология будет доступна на ряде моделей с ДВС, включая новые Passat, Tiguan, Golf и Golf Estate, к концу года. Ожидается, что в 2025 году будет добавлена поддержка большего числа европейских стран и расширение игрового каталога.

  Чтобы начать игру, пассажиры сначала открывают приложение AirConsole на мультимедийной системе автомобиля, когда тот припаркован. После этого необходимо отсканировать QR-код, который появляется на экране, с помощью смартфона, чтобы установить связь. Система поддерживает многопользовательский формат, что позволяет всей семье участвовать в игре во время продолжительных остановок, например, во время подзарядки. Игра во время движения невозможна по соображениям безопасности.

  AirConsole уже интегрирована в автомобили марок BMW и Mini. Развлекательные возможности в автомобилях становятся все более разнообразными благодаря увеличению размеров экранов на панели приборов. Например, в Volkswagen ID.7 установлена большая 15-дюймовая мультимедийная система, идеально подходящая для игр. В прошлом году Tesla начала интеграцию игр Steam PC в модели S и X. Не отставая, Mercedes-Benz недавно также анонсировала сотрудничество с  ещё одним сервисом для возможности запуска ААА-проектов через облачные технологии.

#технологии #игры #гейминг #volkswagen
+
Написать комментарий (0)
IBM представила свой новый 8-ядерный процессор Telum II, а также ИИ-ускоритель Spyre
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
12
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
14
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
2
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
2
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
15
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
3
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Между Ленинградской областью и республикой Карелией появится новая автотрасса
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
В Большом адронном коллайдере создана идеальная жидкость из света
+
Samsung внедряет голосовой помощник Bixby в бытовую технику BESPOKE AI
+
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
Юрист Дмитрий Кваша дал советы пользователям Telegram на фоне ареста Павла Дурова
+
Россия нарастила экспорт пшеницы в Китай
1

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
11
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
60
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
21
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
9
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

GerrLord347
09:58
Вижу Амуда вновь создаёт новые трупаки со своими кустарными технологиями, которое толком не может догнать 40xxx серию карт Nvidia, когда вот-вот уже выйдет 50xxx семейство карт от зелёных👎🤣
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
Eisbrecher
09:57
Я вообще на 5200 перешел с бартона 2500. Вот там была революция :D
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
Ибрагим Исмаилов
09:53
Первое что там впаривали (в эпоху 370 и 478) - это корпуса с блоками питания с красивой цифрой "на заборе", которые весили граммов 300, в лучшем случае 500 вместе с проводами. И убеждали будто если ве...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
lighteon
09:51
Конечно же да. Я же не имею свой сервисный центр в который подобное железо может попасть по утилизации, еще и за утилизацию заплатят за то, что они его вывезли. А потом они его реализовывают с прилавк...
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
ЧatoБoт
09:51
Ох уж эти сказки...(цэ)
Volkswagen планирует внедрить в свои автомобили сервисы облачного гейминга
ExtenZ
09:50
как сравнить то? в АИДЕ64?
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
DODEM
09:47
Последнее обновление на X3 Pro, MIUI 14, было ещё в марте 2023 года. А в лист попал только сейчас.
Ещё шесть устройств Xiaomi перестали получать обновления
Виталий Шило
09:39
Я переходил на E5200 с Семпронов и Атлонов на Socket 754 и да - после 754 платформы переход на E5200 на недорогой плате на чипсете G31 ощущался как очень большой прогресс. Впервые реально доступная дв...
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
Александр
09:38
Немецкие автопроизводители не разрешают блогерам напрямую сравнивать свои авто с китайскими. А то сравнение часто выходит как если сравнить Харлей и велосипед. При чем не в пользу немцев.)))
Канада ввела 100% пошлины на китайские электрокары, включая выпущенные в Шанхае Tesla
Зю
09:36
Этих точек-У по всему бывшему Совку валяется как грязи. Это только в России они уже лет 20 сняты с вооружения как устаревшие
Зеленский рассказал об испытаниях первой украинской баллистической ракеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем