Компания закоючила соглашение с платформой AirConsole, предоставляющей доступ к 130 видеоиграм.

Volkswagen только что сообщила о сотрудничестве с AirConsole для внедрения мобильного облачного игрового гейминга в свои мультимедийные системы. AirConsole, доступный также на Google TV и Amazon Fire TV, представляет собой облачный игровой сервис, который преобразует экран автомобиля в полноценную игровую консоль, где игроки могут использовать свои смартфоны в качестве геймпадов.

Для гейминга не требуется дополнительное оборудование. В каталоге сервиса насчитывается свыше 130 игр, включая гонки, спортивные игры, головоломки и многое другое. Многие из представленных игр уже получили признание на платформах, таких как Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Volkswagen планирует начать интеграцию AirConsole с середины сентября в нескольких странах Европы для своих электрических моделей ID.7, ID.5, ID.4 и ID.3. Также данная технология будет доступна на ряде моделей с ДВС, включая новые Passat, Tiguan, Golf и Golf Estate, к концу года. Ожидается, что в 2025 году будет добавлена поддержка большего числа европейских стран и расширение игрового каталога.

Чтобы начать игру, пассажиры сначала открывают приложение AirConsole на мультимедийной системе автомобиля, когда тот припаркован. После этого необходимо отсканировать QR-код, который появляется на экране, с помощью смартфона, чтобы установить связь. Система поддерживает многопользовательский формат, что позволяет всей семье участвовать в игре во время продолжительных остановок, например, во время подзарядки. Игра во время движения невозможна по соображениям безопасности.

AirConsole уже интегрирована в автомобили марок BMW и Mini. Развлекательные возможности в автомобилях становятся все более разнообразными благодаря увеличению размеров экранов на панели приборов. Например, в Volkswagen ID.7 установлена большая 15-дюймовая мультимедийная система, идеально подходящая для игр. В прошлом году Tesla начала интеграцию игр Steam PC в модели S и X. Не отставая, Mercedes-Benz недавно также анонсировала сотрудничество с ещё одним сервисом для возможности запуска ААА-проектов через облачные технологии.