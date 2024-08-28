В новой части команде Соника предстоит противостоять могущественному ежу — Шэдоу

Судя по всему, в Sonic the Hedgehog 3 Соник и Тейлз объединились с Наклзом и неожиданным напарником — доктором Роботником, чтобы противостоять новому сопернику с уникальными способностями — ежу Шэдоу. После череды неудач с синим ежом в предыдущих двух частях, Роботник находится не в лучшей форме, но Соник и его команда работают над тем, чтобы вернуть его к прежнему состоянию.

Ежа Шэдоу озвучивает сам Киану Ривз, один из самых известных актёров Голливуда. Его участие в проекте, плюс неожиданный отклик Джима Керри в роли доктора Роботника после разговоров о завершении карьеры, наверняка удивит многих.





Первый фильм о Сонике вышел в 2020 году, и многие предсказывали его провал после неудачного запуска анимации перед премьерой. Однако, режиссёр воспринял критику с достоинством и объявил о трёхмесячной задержке, чтобы обновить образ Соника. В результате, фильм стал успешным и собрал более 320 миллионов долларов в прокате.

Продолжение оказалось еще успешнее, заработав 405 миллионов долларов на продажах билетов, что сделало его рекордсменом среди фильмов по видеоиграм за первый уикенд до недавнего перевеса «Супербратьев Марио» в апреле 2023 года с мировой кассой 1,36 миллиарда долларов. Paramount быстро одобрила создание третьей части. «Соник в кино 3» выйдет 20 декабря 2024 года.