Власти намерены ввести обязательное информирование о реализации товаров и предоставлении услуг, связанных с разработкой суперкомпьютеров

Правительство Соединённых Штатов вынесло на рассмотрение проект, который требует от граждан и постоянных жителей страны уведомлять о сделках, связанных с разработкой суперкомпьютеров, обладающих мощностью свыше 100 петафлопс, с недружественными государствами, в первую очередь с Китаем, как сообщает HPCWire. Данный проект направлен на ужесточение норм, введенных в 2022 году, которые запрещают поставки в Китай процессоров, необходимых для функционирования суперкомпьютеров.

В документе "Регулирования, касающиеся инвестиций США в определенные технологии и товары, критически важные для национальной безопасности в странах с повышенным уровнем риска" четко обозначены параметры сделок.

В 2022 году власти США наложили запрет на продажу китайским компаниям, а также связанным с ними организациям, высокопроизводительных процессоров. Новое законодательство фокусируется на операциях, связанных с проектированием, производством и продажей суперкомпьютеров в таких странах, как Китай, Макао и Гонконг. Эти ограничения затрагивают не только производителей процессоров, графических карт или FPGA, но и более широкий спектр технологического оборудования. Правила распространяются и на компании или лица, имеющие контрольный пакет акций в зарубежных фирмах и участвующие в управлении такой деятельностью.

Ассоциации полупроводниковой индустрии (SIA) и Национальная ассоциация венчурного капитала (NVCA) выразили свою решительную оппозицию к предложенному закону, утверждая, что затраты на соблюдение могут превышать оценки правительства и достигать 100 миллионов долларов. Кроме того, они выражают беспокойство, что такие ограничения могут ослабить конкурентное положение США в сфере полупроводников.