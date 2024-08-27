В 2017 году компания уже выводила на рынок своё решение, однако, затем проект был свёрнут

Согласно сообщениям, Xiaomi вновь разрабатывает собственное решение в области чипсетов для смартфонов. В отчете за июнь упоминалось о сотрудничестве компании с китайским производителем Unisoc, ранее известным как Spreadtrum, для нового процессора. Теперь информатор Йогеш Брар поделился новыми подробностями о предстоящем чипсете Xiaomi, предполагая, что компания представит свой SoC следующего поколения с поддержкой 5G в первой половине 2025 года.

По информации источника, будущая система на будет основываться на устаревшем процессоре, разработанном TSMC по технологии N4P, и будет демонстрировать производительность, сопоставимую с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Этот процессор использовался во множестве флагманских моделей в 2021 и 2022 годах.

По информации информатора, следующее поколение смартфонов Xiaomi будет оснащено модемом 5G от Unisoc. Первые детали новой системы на кристалле от Xiaomi планируется раскрыть в первой половине 2025 года. Также источник отметил, что 2025 год станет ключевым для компании, так как разрабатывается множество прорывных продуктов. На данный момент официальное имя нового кастомного чипа от Xiaomi не разглашается.

Если информация верна, Xiaomi может интегрировать свою новую SoC в смартфоны среднего сегмента. Чип, созданный с использованием 4-нм технологии N4P от TSMC, будет существенно уступать будущим SoC Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Это делает маловероятным его применение в премиальных устройствах, хотя флагманские SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 по-прежнему базируются на этой технологии.

Стоит напомнить, что в 2017 году Xiaomi уже выпустила модель Mi 5c, оснащенную чипом Surge S1, однако, планы по созданию его преемника, Surge S2, были отменены в 2022 году. С учетом растущих затрат на закупку чипсетов, разработка собственных решений представляется для Xiaomi оправданной.