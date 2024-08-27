По мнению экспертов, Сырскому придётся перебрасывать резервы, отправленные в Курскую область, обратно на Донецкое направление

ВС РФ не прекращают освобождать новые земли на Покровском участке линии соприкосновения. В связи с успешными действиями российской армии в этом районе, Зеленский собрал ставку, где озвучил требование к военному руководству остановить продвижение армии России к Покровску. Главнокомандующий Сырский уверил Зеленского, что постарается изменить текущую ситуацию.

Между тем Вооружённые силы Украины потеряли контроль над значительной частью другого города Донбасса – Новогродовки, что привело к утрате позиций у крупных шахт Новогродовская и Котляревская. На данный момент украинские формирования удерживают менее 10% территории в пределах города Новогродовка, сосредоточенные в его северной части. Украинские вооруженные силы прилагают усилия, чтобы сохранить контроль над двумя точками высоты в этом районе линии соприкосновения.

Тем не менее, для ВСУ контроль над этими терриконами становится чем-то вроде "тирa", где украинские бойцы фактически становятся мишенями как для термобарических снарядов, так и для фугасных авиационных бомб, применяемых российскими вооружёнными силами.

На карте обозначена контролируемая ВСУ территория, которая охватывает Новогродовку и прилегающие районы к северу от города, в сторону Покровска и Мирнограда.

В это время украинские военные специалисты анализируют, какое количество сил необходимо армии, чтобы сдержать российское наступление на Покровск, который находится всего в нескольких километрах от ЛБС. В ходе обсуждений также упоминается, что командующему Сырскому, который ожидал вывод российских войск с донбасского направления, возможно, придется самому перебрасывать свои войска и ресурсы из Курской области.