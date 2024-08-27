Презентация устройства с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 пройдёт уже 5 сентября

Всего через неделю после анонса выпуска на международный рынок своего первого игрового ноутбука Titan 16 Pro, компания REDMAGIC уже представила тизерные изображения следующего устройства — игрового планшета, который получил название Gaming Pad.

Можно предположить, что новый продукт возвращает REDMAGIC к основам её ассортимента, который изначально сосредоточен на мобильных решениях. Несколько лет назад REDMAGIC вошла на рынок мобильных устройств с амбициозной целью — предложить мощные игровые телефоны по доступной цене, что, без сомнения, им удалось. Теперь компания принялась за новое направление, которое, по её мнению, недооценено на рынке — игровые планшеты.

REDMAGIC не является первой компанией, которая анонсировала игровой планшет. Тем не менее такие устройства встречаются довольно редко. Поэтому, если у REDMAGIC есть возможность занять эту нишу, можно быть уверенным, что они стремятся использовать свой шанс и стать лидерами в этой области. Хотя игровые планшеты не так популярны, игры на планшетах все же довольно распространены. Например, iPad часто используется для запуска одних из самых ресурсоемких мобильных игр, таких как Call of Duty: Warzone Mobile.

Линейка планшетов Galaxy Tab S от Samsung позиционируется аналогично. Это один из немногих по-настоящему премиальных планшетов на базе Android в продаже. В общем, выбор Android-планшетов достаточно ограничен, особенно когда речь идет о моделях, предназначенных для высоких показателей производительности в мобильных играх.

Тизер игрового планшета REDMAGIC Gaming Pad не предоставляет много информации. Отсутствуют подробности относительно технических характеристик устройства. Однако подтверждается два важных момента. Во-первых, озвучена дата и время официального представления планшета REDMAGIC. Судя по тизеру, анонс намечен на 5 сентября в 15:00 по пекинскому времени.

Второе важное подтверждение заключается в том, что Gaming Pad будет доступен в двух размерах. На данный момент точные размеры неизвестны, но один из них, скорее всего, составит около 7 или 8 дюймов, а другой, вероятно, будет 10-дюймовым. Также известно, что в качестве процессора будет использоваться Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, все остальные особенности устройства предстоит узнать в будущем.