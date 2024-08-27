Производитель заявляет, что это одни из самых компактных моделей компании

Компания Sony представила новые наушники WF-C510 TWS, которые являются заменой предыдущей версии WF-C500. Судя по названию, эти наушники немного превосходят своих предшественников.

По словам производителя, WF-C510 — это "самые компактные внутриканальные наушники", когда-либо созданные Sony. Хотя в данной модели не так много функций, она включает в себя режим "Окружающего звука". Данная функция позволяет пользователям улавливать внешние звуки, что помогает оставаться в курсе событий вокруг. Кроме того, Sony внедрила опцию "Изоляция голоса". Как следует из названия, она улучшает качество звука во время голосовых и видеозвонков, акцентируя определённые частотные диапазоны, соответствующие человеческому голосу.





Несмотря на свои маленькие размеры, наушники Sony WF-C510, как сообщается, предлагают до пяти часов «непрерывной связи». Когда функция Ambient Sound отключена, пользователи могут наслаждаться до 11 часов «обычного использования». Зарядный кейс добавляет еще 11 часов автономной работы.

Sony установила достаточно конкурентоспособную цену на WF-C510. Рекомендуемая розничная стоимость для модели WF-C500 составила $89,99, в то время как новые WF-C510 будут доступны за $59,99. Это означает снижение цены на $30 по сравнению с предыдущей версией. Sony WF-C510 будут представлены в четырех цветовых вариантах: черном, синем, белом и желтом. Эти наушники могут одновременно подключаться к двум устройствам через Bluetooth.