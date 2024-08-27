Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Канада с 1 октября вводит 100-процентные пошлины на китайские электромобили
Также Джастин Трюдо намерен ввести пошлины на сталь и алюминий, произведенные в Китае.

  Канада вступает в торговый конфликт против китайских производителей электромобилей. Как сообщает Global News, премьер-министр Джастин Трюдо анонсировал введение пошлины в размере 100% на импорт таких машин. Эта информация также была размещена на официальном сайте канадского правительства, где был обозначен старт действия новых тарифов - 1 октября.

  Ранее канадские власти объясняли свои намерения ввести новые таможенные пошлины недобросовестной торговой практикой Китая в области электроавтомобилей. Теперь Джастин Трюдо добавил, что такие меры направлены на поддержку местного производства транспортных средств с электрическим приводом.

  Стоит отметить, что планы по введению 100-процентных тарифов распространятся не только на электромобили для пассажиров. Повышенные тарифы затронут также некоторые виды гибридных легковых и грузовых автомобилей, автобусов, электробусов и транспорт на водородных топливных элементах. В настоящее время в Канаде только компания Tesla реализует электрокары, импортируя их из своей гигафабрики в Шанхае. С 15 октября канадское правительство также намерено установить новые пошлины на сталь и алюминий, произведенные в Китае.

  Аналогичные меры весной этого года реализовало правительство США. В этой стране планировалось ввести 100-процентные тарифы с 1 августа, однако, несколько недель назад начало новых таможенных правил было отложено на неопределённый срок для рассмотрения поступивших возражений.

#китай #технологии #транспорт #канада
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
2
Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
2
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
10
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
6
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
6
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
+
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
10
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
1
Neuralink опубликовала запись, на которой её пациент играет в Counter-Strike 2 с помощью импланта
1
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
4
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
+
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
1
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
1
Основатель Telegram задержан во Франции по обвинению в пособничестве международной преступности
17

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
8
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
45
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
14
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
4
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
+
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
12:30
райский сад, демократия
Маск попросил Макрона «детально» объяснить причину ареста Павла Дурова
ЧatoБoт
12:29
Какловояки продолжают метаться аки жiды по газовой камере. Скоро уже и домечутся.
Зеленский поручил главкому ВСУ срочно стабилизировать ситуацию в ДНР
Талгат Шамсутдинов
12:29
А разница в 10-ке и 11-ой?
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
FelsheR-BANz
12:27
Так все эти Осрамы и пр. "бренды" давно один китайский завод штампует. Они все одинаковые.
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Palkovvodec
12:17
Нечем стабилизировать, все резервы пошли на фарш под Курском.
Зеленский поручил главкому ВСУ срочно стабилизировать ситуацию в ДНР
Андрей Касянчук
12:15
Товарищ, прокачал с женой свой plug&play.sys? Долой ложный стыд! Дай и другим с ней его прокачать! P.S. Или ты прокачивал свой plug&stay.sys?
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
FelsheR-BANz
12:13
Свобода слова она такая.
Маск попросил Макрона «детально» объяснить причину ареста Павла Дурова
Palkovvodec
12:12
Скажи им об этом лично ;)
Украинский нардеп Рахманин: ВСУ отступают все быстрее из-за нехватки мотивации
daimos
12:10
по каждой циферке срочно нужны пояснения учителя русского языка, если не затруднит :) ох, нет, - нужна инструкция!
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
Китя
12:10
Ну если смотреть Укр ТВ. То Украина уже давно захватила весь мир и самая цивилизованная страна в мире. Только все это пиндеж.
Украинский нардеп Рахманин: ВСУ отступают все быстрее из-за нехватки мотивации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем