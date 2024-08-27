Также Джастин Трюдо намерен ввести пошлины на сталь и алюминий, произведенные в Китае.

Канада вступает в торговый конфликт против китайских производителей электромобилей. Как сообщает Global News, премьер-министр Джастин Трюдо анонсировал введение пошлины в размере 100% на импорт таких машин. Эта информация также была размещена на официальном сайте канадского правительства, где был обозначен старт действия новых тарифов - 1 октября.

Ранее канадские власти объясняли свои намерения ввести новые таможенные пошлины недобросовестной торговой практикой Китая в области электроавтомобилей. Теперь Джастин Трюдо добавил, что такие меры направлены на поддержку местного производства транспортных средств с электрическим приводом.

Стоит отметить, что планы по введению 100-процентных тарифов распространятся не только на электромобили для пассажиров. Повышенные тарифы затронут также некоторые виды гибридных легковых и грузовых автомобилей, автобусов, электробусов и транспорт на водородных топливных элементах. В настоящее время в Канаде только компания Tesla реализует электрокары, импортируя их из своей гигафабрики в Шанхае. С 15 октября канадское правительство также намерено установить новые пошлины на сталь и алюминий, произведенные в Китае.

Аналогичные меры весной этого года реализовало правительство США. В этой стране планировалось ввести 100-процентные тарифы с 1 августа, однако, несколько недель назад начало новых таможенных правил было отложено на неопределённый срок для рассмотрения поступивших возражений.