Данные устройства используют передовые типы транзисторов, что повышает их эффективность и производительность





На форуме Gamescom 2024 ASUS представила свои новые источники питания линейки ROG — ROG THOR III 1600W и ROG Strix 1000W. Оба блока используют МОП-транзисторы на базе нитрида галлия (GaN), что позволяет ASUS внедрять передовые решения в конструкции своих устройств.

Переход на транзисторы GaN для ASUS — это не простая замена компонентов. Эти новинки отличаются своей продуманностью. Новые МОП-транзисторы ROG обеспечивают не только улучшенную энергоэффективность, но и позволяют оптимизировать внутреннюю структуру устройства. Это, в свою очередь, способствовало улучшению системы охлаждения новых моделей ROG, что сделало их работу более тихой и эффективной. ASUS утверждает, что их новые GaN-мосфеты демонстрируют на 30% большую эффективность по сравнению с традиционными.

Модели ROG THOR III и Strix Platinum соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1. ASUS также модернизировала эти блоки, добавив новый 2-контактный разъем, который подключается к специальным 12 В-2×6 разъемам питания данного блока. Этим нововведением является датчик напряжения, который позволяет обоим БП эффективно контролировать и стабилизировать электропитание.

ROG THOR включает в себя магнитный OLED-дисплей, который пользователь может установить в любом удобном для него месте. Он может быть прикреплен с помощью магнита к блокам питания или размещен где-либо еще для улучшения видимости.





Серия ROG THOR III представляет собой БП класса Titanium с рейтингом 80+. В отличие от этой линейки, новейшие устройства ROG Strix обладают рейтингом 80+ Platinum. Оба стандарта высоки, но серия THOR выводит показатели на еще более высокий уровень с КПД до 96%.