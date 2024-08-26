Основой для нового боевого корабля стало гражданское судно, выпущенное в 2000 году

Контейнеровоз был выведен из гражданского оборота и передан под контроль Корпуса стражей исламской революции. Свежие фотографии подтверждают, что переоборудование судна позволило сделать из него подобие авианосца. Проектирование нового судна основывалось на старом контейнеровозе, построенном в Южной Корее в 2000 году. В прошлом году в флот уже поступил корабль, преобразованный из аналогичного контейнеровоза, но изменения в нем были незначительными, и он не привлекал особого внимания.

В отличие от своего предшественника, авианосец «Шахед Багери» оснащен практически полноценной взлетной палубой, имеющей угловую конфигурацию, трамплин и подъемник для самолетов. Однако, конструктивные особенности палубы вызывают вопросы. На современных авианосцах боковые палубы расположены таким образом, чтобы облегчить старт и посадку самолетов или увеличить их количество.





Еще один спорный аспект - трамплин. Исследования и практический опыт подтверждают, что оптимальный угол составляет 7-14 градусов, а здесь он около 20 градусов. Может быть, это сделано для подъема более тяжелых беспилотников, но могут быть и иные объяснения. На палубе в настоящее время отсутствуют аэрофинишёры, и длина в 170 метров, скорее всего, не позволит эффективно приземляться тяжелым и скоростным БПЛА. Возможно, установка таких устройств планируется на будущее, но пока нет никаких подтверждений.

По мнению экспертов, размеры лифта на борту составляют примерно 15-18 на 10-12 метров, что вполне достаточно для транспортировки большинства иранских беспилотников и вертолетов с убранными лопастями.

Что касается оборонительных систем, на данный момент их не видно. Они, скорее всего, будут ограничены, включая ЗРК ближнего действия и зенитную артиллерию с радиолокационным наведением. Тем не менее, сам процесс довольно быстрого и недорогого превращения контейнеровоза в авианосец вызывает интерес, в том числе и со стороны России.